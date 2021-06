Fürjes Balázs beleszállt Karácsonyba: szerinte még egy bolti eladónál is elvárás, hogy tudjon angolul

Szerinte vannak olyan informális tanácskozások, ahová nem lehet tolmácsot vinni, és így Karácsony hátrányba kerülhet.

A Miniszterelnökség budapesti és a fővárosi agglomeráció fejlesztésekért felelős államtitkára volt a vendég a Spirit FM Harcosok Klubja című műsorában, ahol többek között arról beszélt, hogy nem kíván "spekulációkba" bocsátkozni, viszont lát arra esélyt, hogy Karácsony Gergely budapest főpolgármester nyeri meg az előválasztást, és így ő lesz Orbán kihívója – olvasható az atv.hu szemléjében.

Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára beszél a budakeszi buszsávok fejlesztéséről szóló tervezői szerződés aláírása alkalmából tartott sajtótájékoztatón Budakeszin 2021. június 8-án. A kormány 586 millió forinttal támogatja a budakeszi buszsávok fejlesztéséről szóló tervezői szerződést

Fotó, címlapkép: MTI/Illyés Tibor

Fürjes arra is kitért, hogy a Hegyvidéken nem ő számít papíron a legesélyesebbnek parlamenti képviselőjelöltként (hiszen ott 2018-ban az ellenzéki szavazatok összesítve többet adtak ki, mint a Fideszre leadott voksok), ám azt is hozzátette, hogy ami a matematikában összeadás, az a politikában kivonás is tud lenni.

A műsorban elmondta, Budai kérdések néven indított egy beszélgetéssorozatot a helyi ügyekről, az utcákon is kint vannak. Az államtitkárnak az a tapasztalata, hogy sokan szóba állnak velük, még azok is, akik nem értenek egyet a mostani kormánnyal.

Fürjes politológiai elemzéssel is próbálkozott, szerinte a baloldalon most az a komoly kérdés, hogy az emberek nehezen emésztik meg, hogy az ellenzéki összefogásban a Jobbik is ott van. Szerinte a "szélsőjobboldalt a baloldal viszi be a parlamentbe", de az is előfordulhat, hogy "kormányra is juttathatja" őket, amire "Európában nem volt eddig példa."

Azon kérdésre, hogy a 2022-es kampány az "üzenjük Pekingnek", vagy az "üzenjük Brüsszelnek" körül forog-e majd, Fürjes úgy válaszolt, hogy reményei szerint Magyarország lényegi kérdéseiről lesz szó. Saját kampányüzenetét is elmondta: "polgári Magyarország és budai megoldások."

Fürjes Balázs szerint becsülendő, hogy Karácsony a 2018-as miniszterelnök-jelöltsége után (amikor 11 százalékot ért el az MSZP-Párbeszéd jelöltjeként) ismét megpróbálja, de az problémás, hogy úgy jelentkezett be az ország vezetésére, hogy az ezzel járó feladatkör "púp a hátán", és

még angolul se beszél, holott ez ma már bolti eladóknál is elvárás.

Az államtitkár eztán azt a magyarázatot adta, hogy a "hiányos angoltudásával" önmagában nem lehet Karácsonyt megfogni, és senki nem is akarja, de szerinte egy miniszterelnök-jelöltnek – aki nem beszél angolul – érdemes azt számba vennie, hogy akadnak olyan zártkörű, vagy informális nemzetközi tanácskozások, ahová a tolmácsokat nem engedik be, de nagyon fontos dolgok dőlnek el ott.

Forrás: atv.hu