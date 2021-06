Elvégezte a Merkely Béla által ajánlott tesztet a kínai vakcinával oltott orvos, ott is az jött ki, hogy nincs a védettséghez elegendő ellenanyaga

Három teszt szerint sem termelődött anyi ellenanyaga egy nyugdíjas orvosnak a kínai vakcina két dózisa után, ami elég lenne a védettséghez.

A 24.hu cikke szerint már négyezer tagja van annak a Facebook-csoportnak, amelyet azért hoztak létre, hogy azokat gyűjthessék össze, akiknél a két, kínai vakcinával történt oltásuk után nem, vagy csak elenyésző mértékben mutattak ki a védettséghez szükséges ellenanyagot a szervezetükből.

Koronavírus elleni oltás beadása Gyöngyösön 2021. június 13-án

Fotó: Illusztráció/MTI/Komka Péter

A cikk szerint a csoport tagságának nagyobb része 60 év feletti. Közéjük tartozik Bodó Hajnalka nyugdíjas reumatológus is, aki összesen három tesztet végeztetett el azután, hogy márciusban megkapta a kínai vakcinát. A nő a vizságlatokra a férjét is rábeszélte.

A nyugdíjas orvos május 6-án írt levelet Merkely Bélának, a Semmelweis Egyetem rektorának, és arról érdeklődött, hogy a májusban elvégzett negatív eredményű vizsgálatot követően mi a teendőjük, védettek-e. Az orvos a levélben megemlítette Merkely azon kijelentését, miszerint még nem találtak olyan, a kínai vakcinával beoltott embert, akinek ne lett volna antitestje a két vakcina után.

A lap szerint Merkely a válaszában azt -rta, az oltás utáni ellenanyagmérésre nem mindegyik teszt alkalmas, az sem, amit a nő és férje csináltatott. A rektor a náluk használt tesztet javasolta, de közben az orvos és férje már egy másik laborban elvégeztette az ellenanyagvizsgálatot, és ott is negatív eredményt kaptak. A nyugdíjas reumatológus eztán újra Merkelyhez fordult és megkérdezte, hol lehet az általa ajánlott tesztet elvégeztetni. A rektor azt válaszolta, hogy a vizsgálatut a Semmelweis Egyetemen is el lehet végezni 8500 forintért – a történet szereplői eztán időpontot is kértek tőle a vizsgálatra.

A 24.hu cikke szerint az eredmény felemás lett: a nőnél a Merkely által a legalkalmasabb teszt sem mutatott ki a védettséghez szükséges antitestet, és bár férjének pozitív lett a mintája, az ő ellenanyagszintje is az alsó határhoz közeli csak.

Merkely rektor azzal nyugtatta őket, hogy önmagában az antitestteszt eredményeit nem lehet a koronavírus elleni immunitás vagy védelem meghatározott szintjének jeleként értelmezni. Emellett egy állásfoglalást is idézett az amerikai gyógyszerfelügyeleti hatóságtól, amely szerint a koronavírus elleni oltás nem minden antitestteszt esetében hoz pozitív eredményt.

A nyugdíjas orvos újabb levelet írt Merkelynek, hogy akkor milyen tesztet kell elvégeznie ahhoz, hogy kimutassák, védett, és azt is megkérdezte, hogy a hiten kívül mivel igazolható, hogy védett. Erre a levélre a cikk szerint már nem kapott választ.

Forrás: 24.hu