Egy magyar család fájdalmas története: ennyibe került a búcsú elhunyt szerettüktől

Egy győri család fájdalmas története hívta fel a figyelmet arra, hogy milyen díjszabás mellett zajlik ma Magyarországon a halottkezelés – számolt be róla a telex.hu.



Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A fent említett család pünkösdvasárnap kapta a hírt, miszerint a győri kórház onkológiai osztályán meghalt a 49 éves édesanya. A család tudta, hogy rosszindulatú betegségről van szó, de arra nem voltak felkészülve, hogy elveszíthetik a szeretett hozzátartozót. Még egyszer utoljára el akartak búcsúzni tőle, hisz halála előtt nem látogathatták a Covid-korlátozások miatt. Közölték velük: ötezer-ötszáz forintért megtehetik – írja a telex.hu.

Ez pedig felveti a kérdést: mit és mennyit fizettetnek meg a gyászolókkal „halottkezelés” címén?

Szerettük volna még egyszer, utoljára látni. És akkor közölték, hogy ez pénzbe kerül... Akkor, ott, abban a fájdalmas és idegileg is felfokozott állapotban ez arculcsapásként ért. A halottöltöztetés, a hűtés teljesen jogos költségein túl 5.500 forintért mutatták meg a saját feleségemet, a lányaimnak az édesanyjukat. Nem arról van szó, hogy gondot jelentene ez az összeg, dehogy. Embertelennek érzem ezt a rendelkezést. Pláne, hogy akkor még nem lehetett látogatni a betegeket. És igen, másnak akár gondot is okozhat a temetés költségei mellett még ezt is kifizetni. Hogy egy búcsúpillantás az elhunyt szerettünktől pénzbe kerül. Ez megalázó és számító, nem tudok napirendre térni felette!