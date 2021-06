40 ezres nyugdíjprémiummal vásárolná meg az idősek szavazatait Orbán

A gyerekes családok mellett egy másik réteget is igyekeznek lekötelezni a választások előtt: a nyugdíjasokat.



Ahogyan a 444.hu fogalmaz: Orbán Viktor a múlt héten kvázi fogadást kötött a választókkal, hogy ha a GDP éves növekedése meghaladja az 5,5 százalékot az idén, akkor 2022-ben minden gyereket nevelőnek visszafizeti az állam a befizetett személyi jövedelemadóját. De most az Mfor számításai szerint úgy tűnik, nem csak ők járhatnak jól.

A nyugdíjprémium – az 1997-es tb-törvény szerint – akkor jár, ha a GDP növekedése meghaladja a 3,5 százalékot, és ha a kifizetés nem borítja fel a költségvetés egyenlegét. A prémium összegét úgy számolják ki, hogy a novemberi nyugdíj összegét megszorozzák a GDP-növekedés 3,5 százalék fölötti részével.

Az Mfor szerint az idei 148 ezer forintos átlagos nyugdíjakkal és 5,5 százalékos növekedéssel számolva ez 40 ezer forintos nyugdíjprémiumot jelent. Ennél jóval kevesebb járna viszont azoknak, akiknek a havi nyugdíja kevesebb, mint 80 ezer forint, vagyis a prémium kiszámítására használt képletnél a növekedést kevesebb, mint 20 ezer forinttal kell megszorozni. Ez az Mfor becslése szerint 280-300 ezer embert érinthet.

Egy biztos: akármekkora is legyen a növekedés, újra kell tervezni majd emiatt a költségvetést, a 2021-es költségvetésben ugyanis 4,8 százalékos növekedéssel számolt a kormány, ami alapján 26 ezer forint prémiumot kellene fizetnie. Erre félre is tett 53,4 milliárd forintot, ami viszont kevés lesz, ha úgy pörög a gazdaság, ahogy azt most Orbán reméli.

