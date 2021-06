A Jobbik meg fogja szavazni a kormány homofób elemekkel kibővített pedofiltörvényét

Többek között Hadházy Ákos és Szél Bernadett is jelezte, hogy bojkottálni fogják a keddi szavazást. A Jobbik azonban másként gondolkozik – adta hírül az alfahir.hu.



Egyre több politikus lép fel a Kocsis Máté által beterjesztett törvény ellen, a Jobbik azonban támogatni fogja azt. A döntésük okáról a párt sajtóosztálya többek között elmondta, a Jobbik következetesen mindig is azon az állásponton volt, hogy Magyarország érdeke a szexuális és pedofil jellegű bűncselekmények jelenleginél sokkal súlyosabb büntetése – írja az alfahir.hu.

Így üdvözlünk minden szigorító kezdeményezésnek ami az ilyen jellegű bűncselekményeket súlyosabban kívánja szankcionálni. Politikai közösségünk konzekvensen követelte a pedofil ragadozók elleni kíméletlen fellépést és az ilyen bűncselekmények súlyosabb szankcionálását, azonban az Orbán vezette Fidesz még tárgysorozatba sem vette azokat

- idézte fel a párt.

Hangsúlyozták azt is, abban is következetes az álláspontjuk, hogy iskolákban – amellett, hogy igenis van helye a szakértők általi tájékoztatásnak és a felvilágosításnak – ne legyen megengedhető a különféle szexuális irányultságok, vagy netán a nemváltás „népszerűsítése”.

Ezzel szemben azt is elismerték, hogy számukra is egyértelmű, hogy a párt igyekszik összemosni a két egymástól teljesen elkülönülő témát. Ennek ellenére kiállnak a törvény és annak módosításai mellett is.

Miközben érezzük az egymáshoz nem köthető témák ravasz összemosását, a Jobbik konzekvensen kiáll a véleménye mellett és a módosítást minden hibája és említett csapda ellenére megszavazza. A választások után viszont ki fogjuk venni a törvényből a témaidegen, a Fidesz által szándékosan belecsempészett inkriminált részeket. Pláne ha azokat a Fidesz a következő hónapokban – különféle csűrés-csavarással – „alkalmassá tenné” bármely magyar állampolgár megbélyegzésére

- zárta válaszát a párt.

A törvényjavaslatról a zárószavazást kedden tartják.

