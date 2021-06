A megkérdezett egészségügyi szakdolgozók közel fele tervezi a felmondást

A Független Egészségügyi Szakszervezet felmérésére 1200 szakdolgozó válaszolt. Június 15-től újra fel lehet mondani az egészségügyben. Márciusban, az egészségügyi szolgálati jogviszony bevezetésekor mintegy ötezren hagyták el a pályát.

A Népszava cikke szerint a Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) felmérésére 1200 egészségügyi dolgozó válaszolt, a válaszokból pedig az derült ki, hogy 8 százaléknyian a nyugdíjazásukat, 48 százaléknyian pedig a felmondásukat tervezik, ahogy lejár a novemberben életbe léptetett korlátozás, és július 15-től újra fel lehet mondani az egészségügyben.

A cikk szerint márciusban, mikor bevezették az egészségügyi szolgálati jogviszonyt, mintegy 5000 egészségügyi dolgozó élt azzal a lehetőséggel, hogy elhagyják a pályát.

A FESZ felméréséből az is kiderül, hogy a távozásukat tervezőknek kevesebb mint a fele maradna az egészségügyben – ők vagy egy másik állami intézményben, vagy magáncégeknél, esetleg külföldön vállalnának munkát. A többség viszont a pályát is elhagyná.

A Népszavának Soós Adrianna, a FESZ elnöke elmondta, az elmúlt hónapokban sok megkeresést kapott a szakszervezet arra vonatkozóan, hogy miképp is lehetne elhagyni az ágazatot. Az elnök szerint az alacsony bér, a szolgálati jogvisszonnyal járó hátrányok a leggyakoribb oka a tervezett távozásoknak. Soós Adrianna szerint az is sokakat zavar, hogy a másodállásások munkáltatói engedélyezésénél túl részletes, olykor a magánéletükre is kiterjedő adatokat kérnek be.

Forrás: nepszava.hu