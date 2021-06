Kiderítették a NAV nyomozói: Mészáros Lőrinc erre használja a felderítő harcjárművét bicskei luxusbirtokán

Az Ország Legfőbb Oligarchája ezekkel a járművekkel szokott átcsapatni a szomszédos kastélyába vagy a közeli golfklubba.

Fotó: pixabay.com, illusztráció

– írja szerdán reggel megjelent posztjában Hadházy Ákos.

A független parlamenti képviselő azt írja: a nyomozók szerint Mészáros Lőrinc az egyiket Ausztriából hozatta.

Úgy látszik, a Gázos ebben is igényes, nem elégedett meg az orosz technikával. Kiderítették azt is, hogy Lőrincnek nem működik a fegyvere, illetve nem is nagyon volt neki: a letakart lánctalpas harckocsi egy osztrák betegszállító, a másik pedig egy magyar "felderítő" jármű. Ez megnyugtató, ha így van