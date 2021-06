A magyar kormányfő a Karmelitában fogadta a volt osztrák kancellárt.

– tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

A megbeszélésen, melyen részt vett Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter is, a járvány utáni újraindításról folytattak eszmecserét; Orbán Viktor tájékoztatta osztrák néppárti vendégét a sikeres magyar járványügyi védekezés tapasztalatairól, az oltási terv végrehajtásáról.

Orbán Viktor és Wolfgang Schüssel az Európai Unióban végbemenő politikai változásokról, Közép-Európa szerepének felértékelődéséről és az európai pártviszonyok alakulásáról is egyeztettek. Felidézték Schüssel kancellár 2000 áprilisi magyarországi látogatását.

– emlékeztetett Havasi Bertalan.

Hozzátette: Wolfgang Schüssel szerda délután beszédet mond Helmut Kohl halálának 4. évfordulóján Budapesten, a Károlyi-Csekonics Palotában, emlékezésképpen a német egység kancellárjára, Európa díszpolgárára, valamint Kohl szellemi örökségére, a Polgári Magyarországért Alapítvány és a Konrad Adenauer Alapítvány magyarországi irodájának rendezvényén.

Orbán Viktor egy képet is megosztott közösségi oldalán a találkozásról. A fotóhoz azt írta:

Wolfgang Schüssel. Egy régi barát Budapesten // Wolfgang Schüssel. An old friend in Budapest