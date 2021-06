Az Európai Bizottság vizsgálja a fideszes vastaps közepette kedden elfogadott magyar homofóbtörvényt

Vizsgálja az Európai Bizottság a meleg közösségek jogait is sértő magyar pedofilellenes törvényt – közölte egy szerdai sajtóeseményen a testület szóvivője.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az Index azt írja, a hivatalos nevén

„A pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot”

kedden megszavazta az Országgyűlés. A törvényt fideszes módosító javaslatokkal együtt fogadták el. Az egyik szerint

a gyermekvédelmi rendszerben az állam védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, a másik pedig a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvényt akarta megváltoztatni, mégpedig úgy, hogy tilos lesz olyan reklámot tizennyolc éven aluliak számára elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti.

Kérdés, hogy az uniós joggal összhangban van-e a jogszabály. Ezt az Európai Bizottság vizsgálhatja, s amennyiben a tagállam nem fogadja meg a testület módosító javaslatait, kötelezettségszegési eljárást is indíthat.

Egyre többen fejezik ki elégedetlenségüket

Az elfogadott törvénymódosítás a Magyarországon működő német cégek körében is felháborodást keltett, de Merkel egyik minisztere is keményen nekiment Orbánék homofób pedofiltörvényének. A Magyar Helsinki Bizottság jogászát is aggasztja a homofób törvénymódosítás, amiről ITT írtunk. Rácz András a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense saját közösségi oldalán hasonlította össze a magyar törvényt egy 2013-as orosz jogszabállyal, és arra a következtetésre jutott, hogy Orbán Viktor még a Putyin-rezsimnél is drasztikusabban diszkriminatív szabályokat alkotott. Közben több hazai médiaválallat is csatlakozott az RTL Magyarország hétfői tiltakozásához, amivel a kedden a parlament által elfogadott homofób törvény ellen szólalnak fel. A csatlakozók között van az A+E Networks UK, az AMC, az HBO és a WarnerMedia, valamint a ViacomCBS. Az amerikai nagykövetség is a törvénnyel kapcsolatos aggodalmáról írt a Facebookon, a Guardian pedig címlapon hozta az erről szóló összefoglalóját.

Szerda este újra tüntetés lesz a homofóbtörvény ellen

A Háttér Társaság és az Amnesty International Magyarország újabb tüntetést hirdetett meg a kedden elfogadott, homofóbra szabott pedofilellenes törvény miatt. A tiltakozást szerda este 6 órakor tartják a Sándor-palotánál, Áder János hivatala előtt.

Forrás: index.hu

Címlapkép: MTI/Koszticsák Szilárd