Orbán aggódik: van 3 millió potenciális betegünk

Az oltások tekintetében van egy másfél-két hónapnyi előnyünk az EU más országaihoz képest – idézi a 24.hu Orbán Viktor miniszterelnököt, aki pénteken reggel a Kossuth rádiónak nyilatkozott.

Az élet más területein is nagyon elöl vagyunk – folytatta Orbán Viktor kormányfő. Őt továbbra is aggasztja, hogy van 3 millió ember, aki nem oltatta be magát.

Aki nem oltatja be magát, azt meg fogja találni a vírus. Van 3 millió potenciális betegünk, ezért mindenkit arra kér, hogy ne üljön fel a szép nyári hangulatnak.

