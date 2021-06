"Orbán szerint előny, hogy a román minimálbér is többet ér, mint a magyar" – Páros lábbal szállt bele Jakab a reggeli Orbán-interjúba

Jakab is reagált Orbán Viktor mai Kossuth-rádiós interjújára, amelyben elmondta, miért vagyunk mi, magyarok jobbak és sikeresebbek, mint mások.



Kép: Facebook/Jakab Péter

Mielőtt leírom, nézd meg a pénztárcádat, és magadtól is rájössz. Azért, mert mi olcsóbban dolgozunk. Na, ezért tartunk itt. Ezért tartunk ott, hogy a magyar bérszínvonal sereghajtó Európában. Olyannyira, hogy már a román minimálbér is többet ér, mint a magyar. Szerintem ez baj, Orbán szerint meg előny.

- kezdte bejegyzését Jakab Péter.

Magyarország lélekszáma tízmillió fő. Ha csak számukra termelnénk, az életszínvonal alacsonyabb lenne. Azért vagyunk versenyképesek, mert nem csak ennek a tízmillió embernek állítunk elő élelmiszert, hanem másokat is el tudunk látni, olcsóbban, jobban, megbízhatóbban. Minden, ami ezt negatívan érinti, például az adó, amelyet Brüsszel tervez, csökkenti ezt a képességet. Ezt nem fogadhatjuk el. Az előttünk álló biztató jövőt a magyar adórendszer biztosítja, amit Brüsszel tervez, méreg a magyar gazdaságra tekintve – mondta a kormányfő, amelyre szintén reagált a Jobbikos.

Ha Magyarország a Nyugat része, kelljen megfizetni nálunk is. Orbán szerint a keleti hitelek, a keleti egyetemek, a keleti vasutak után fizetésben is jó nekünk a keleti. Szerintem meg uniós tagként uniós bér jár minden magyarnak, uniós ügyészséggel, hogy a pénz ne azé legyen, aki ellopja, hanem azé, aki megdolgozik érte.

- tette hozzá.

Jó lenne, ha mi lennénk a hitelezők, és nem mi vennénk fel hitelt. Ide szeretné eljuttatni az országot Orbán Viktor. Ehhez az kellene, hogy a mérleg többletet mutasson és az államadósság is nulla legyen. Ez nem reális cél a következő években. Most egy világjárvánnyal is meg kellett vívni.

De a posztban Jakab a 2022-es választásokra is kitért.

Jövőre dönteni kell: rabszolgák maradunk a saját hazánkban keleti bérekkel, vagy megbecsült munkavállalók leszünk Európa közepén uniós fizetéssel.

Forrás: Facebook

Címlapkép: Facebook