A M1 híradó szerint "a pedofíliával szembeni szigorítás ellen tüntettek" – valami nagyon furcsa történik a közmédiában

A pedofíliával szembeni szigorúbb fellépésről szól törvény ellen szervezett tüntetést több melegjogi civil szervezet a Parlament elé a Kossuth térre hangzott el az M1 Híradójában.

Az, csak később derül ki, hogy a demonstrálók nem a pedofília szigorítása miatt tüntettek, hanem az ellen tiltakoznak, hogy a pedofil-ellenes törvénycsomaghoz érkezett kormánypárti módosító javaslatok leginkább elfogadhatatlanok.

Ezek talán legfontosabb célja, hogy teljesen eltüntessék a szexuális kisebbségeket a nyilvánosságból.

Egyre többen fejezik ki elégedetlenségüket

Mai hír, hogy a Variety egy csütörtöki cikkében azt találgatta, hogy a héten elfogadott homofób törvény miatt vajon távol maradnak-e a nagy filmes produkciók Magyarországtól.

Az elfogadott törvénymódosítás a Magyarországon működő német cégek körében is felháborodást keltett, de Merkel egyik minisztere is keményen nekiment Orbánék homofób pedofiltörvényének. A Magyar Helsinki Bizottság jogászát is aggasztja a homofób törvénymódosítás, amiről ITT írtunk. Rácz András a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense saját közösségi oldalán hasonlította össze a magyar törvényt egy 2013-as orosz jogszabállyal, és arra a következtetésre jutott, hogy Orbán Viktor még a Putyin-rezsimnél is drasztikusabban diszkriminatív szabályokat alkotott. Közben több hazai médiaválallat is csatlakozott az RTL Magyarország hétfői tiltakozásához, amivel a kedden a parlament által elfogadott homofób törvény ellen szólalnak fel. A csatlakozók között van az A+E Networks UK, az AMC, az HBO és a WarnerMedia, valamint a ViacomCBS. Az amerikai nagykövetség is a törvénnyel kapcsolatos aggodalmáról írt a Facebookon, a Guardian pedig címlapon hozta az erről szóló összefoglalóját.