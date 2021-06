Már nem kell védettségi igazolvány a Horvátországba utazóknak

A koronavirus.hr portál szerint már nincs szükség védettségi igazolvány vagy oltási igazolás felmutatására a magyaroknak ahhoz, hogy karantén és tesztkötelezettség nélkül belépjenek Horvátországba – írja a Portfolio.hu.



Kép:Pixabay

Azok a beutazók, akik az Európai Unióból vagy a schengeni térség országaiból érkeznek Horvátországba, és országuk rajta van a ECDC zöld listáján, ugyanolyan feltételek mentén léphetnek be az országba, mint a járvány előtt, amennyiben nem mutatják a koronavírus-fertőzés tüneteit és nem is léptek közeli kapcsolatba koronavírus által fertőzött személlyel.

Az ECDC listáján jelenleg Magyarország is a zöld országok csoportjában van, tehát személyi felmutatásával is be lehet utazni jelenleg Horvátországba, védettségi és egyéb oltásigazolás nélkül is.