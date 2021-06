Szél Bernadett az Ombudsmanhoz fordul az lmbtq+ fiatalok alapjogsérelme miatt

A kedden megszavazott homofób elemeket tartalmazó, pedofilellenesnek előirányzott törvénnyel szemben már többen is felemelték a hangjukat.



Korábban írtunk arról, hogy Hadházy Ákos és Szél Bernadett szivárványszínű kokárdában pózoltak közös képükön.

Ma pedig Szél közösségi oldalán osztotta meg bejegyzését, amelyben azt írta:

Ombudsmanhoz fordulok az lmbt+ fiatalok alapjogsérelme miatt. Beadványomban megkérdezem az alapjogi biztost, él-e több fontos jogkörével itt és most. Egyrészt, a hatályba lépést követően meg tudja vizsgálni, hogy egyáltalán alkotmányos-e a jogszabály (nem lesz az), ekkor ő maga is Alkotmánybírósághoz fordulhat és kérheti a testületet, hogy utólagos normakontroll keretében ők maguk is mondják ki az alkotmányba ütközés tényét – sőt, az Alkotmánybíróságnál a nemzetközi szerződésbe ütközés vizsgálatát is kezdeményezheti.