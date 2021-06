Kiderült: ezért nem indulnak fideszes "csodafegyverek" Budapesten

Interjút adott Fürjes Balázs a Magyar Nemzetnek, amely főleg arról szólt, hogy Karácsony Gergely mennyire rosszul vezeti Budapestet.

Ez sem Fürjestől sem a laptól nem meglepő, de Fürjes szót ejtett arról is, hogy miért veszi le „nagyágyúit” a Fidesz a fővárosban a jövő évi választáson.

Nemhogy leírjuk, hanem éppen hogy felértékeljük Budapestet, amikor csupa olyan ember indul itt, Budán is, akiknek Budapest és Buda a munkája, akik nem fognak részt venni az országos kampányban, akik minden erejükkel ide koncentrálnak. Gulyás és Varga miniszter urak a Fidesz legnépszerűbb országos politikusai között vannak, országos feladatokkal.

- nyilatkozta a lapnak.

A kampányban is Záhonytól Hegyeshalomig fogják felszántani a pályát. Vétek lenne őket kivenni az országos munkából. Ugyanakkor kemény csata lesz, minden választókerületben olyan jelölt kell, aki éjjel-nappal jelen tud lenni saját városrészében. Mi Budapesten is győzni szeretnénk, a – remélem – minőséginek bizonyuló cserék is ezt a célt szolgálják.