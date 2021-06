Párbeszéd: Hiába követelte Orbán a szovjetek kivonulását, most szervilizmussal dörgölődzik hozzájuk

Harminc éve ezen a napon hagyta el Záhonynál az utolsó szovjet katona Magyarország területét írta Facebook bejegyzésében a Párbeszéd.



Igazi történelmi fordulópont volt: Magyarország fellélegzett, mert nemzeti konszenzus alakult ki 3 fontos témában.

- tették hozzá.

Ma sajnos azt kell konstatálnunk: 1991. június 19-én a szovjet/orosz katonák ugyan elhagyták az országot, de mintha egyesek azon dolgoznának, hogy a befolyásuk visszatérjen. Történelmi tragédia, hogy az az ember, aki akkoriban talán leghangosabban követelte az orosz befolyás felszámolását, most kiszolgáltatja Magyarországot a keleti birodalom (és ha már: birodalmak) érdekeinek. Igen: Orbán Viktornak hívják.

- írták majd azt is kifejtették, hogy szerintük Orbán nem csupán olyan gigaberuházásokat erőltet ránk orosz érdekeket szem előtt tartva, mint például Paks2, és játszik át olyan üzleteket orosz cégeknek, mint amilyen a 3-as metró – gyatrán sikerült – felújítása.

Szerintük politikájában az orosz típusú áldemokratikus, parancsuralmi rendszert tekinti minta- és példaképének.

Orbán Viktor mind hazai terepen, mind az európai politika porondján szégyenteljes szervilizmussal dörgölődzik ahhoz a birodalomhoz, amely ellen 30 éve oly’ hangosan kikelt.

Márpedig a magyar emberek akarata mit sem változott. Itt az ideje, hogy az orosz katonákhoz hasonlóan Orbán Viktor is átadja a helyét azoknak, akik nem szélkakaskodnak, és – ahogyan 30 éve – most is szabad, európai és demokratikus Magyarországot akarnak építeni.

Akik nem a kiváltságosok 1 százalékát, hanem a többség 99 százalékát kívánják – nyugati keretek között – szolgálni.

- zárták a közleményt.

