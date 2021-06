A legnagyobb hőségben maradt víz nélkül Pécel, óriási a baj

A migrációs válság óta tudjuk, hogy az elkövetkezendő évek egyik legfenyegetőbb veszélye a ivóvíz hiány lesz. Eleddig távoli problémának tűnt, ám most Pécelen mindez valósággá vált.

A Budapest tőszomszédságában lévő városban a hétvégén elfogyott a víz. Nem a palackos, a vezetékes: a fél városban nem volt vízszolgáltatás a hőség kellős közepén, miután a vihar tönkretette a várost ellátó kutak egy részét. Pécelen egy hete már vízkorlátozás van, a polgármester vasárnapra ígérte, hogy lesz megoldás a rendkívüli helyzetre. Nos, nem így lett – írja a Blikk.hu.

A lakosság háborog, a fél városban nem volt víz, és eddig is takarékoskodni kellett, miután a város ellátó kutak tönkrementek és hétvégére aztán kiürült a víztározó is. A baj nem kicsi, de úgy tűnt, mára megoldódhat a helyzet, mert a vízszolgáltató segítségével feltöltötték a tározókat. Csak, ez nem volt elég. Néhány óra után újra vízhiány alakult ki, most a polgármester a mezőőrökkel ellenőrizteti, hogy ki az, aki pocsékolja az éltető kincset, míg a város másik felén szomjaznak az emberek. Ugyanis kiderült, hogy a vízkorlátozást sem tartja be mindenki.

Tisztelt Lakosság! Ismét a vízhiány problémáról szeretnék szólni. Ahogyan vártuk, az éjszaka folyamán feltöltődtek a tározók, legalábbis valamennyire. Reggel minden háztartásban volt víz. Sajnos, nem tartott sokáig, alig pár óra elteltével ismét vízhiány lépett fel a város több részén. A lehetséges lépéseket ismét megtettük, a DPMV Zrt. már hordja a vizet. Tudjuk, ez kevés, ehhez kértük Dr. Szűcs Lajos segítségét, és közbenjárásával a katasztrófavédelem remélhetőleg hamarosan több lajtoskocsit biztosít a város rendelkezésére. Mindezek mellett újra kihangsúlyoznám, hogy a legtöbbet, mi, lakosok tehetünk. Tudom, nehéz ilyen melegben takarékoskodni a vízzel, de meg kell tennünk! Semmiképpen se használják a vizet olyan dolgokra, ami elhalasztható. Kérem, gondoljanak empátiával azokra, akik teljes vízhiánnyal küszködnek. Tapasztalatunk szerint nem mindenki tartja be a vízkorlátozási tilalomról szóló intézkedéseket, ezért ennek ellenőrzése végett mezőőreink folyamatosan járják a várost.

