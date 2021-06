Hőséggel és zivatarokkal indul a hét

Az ország nagyobb felén másodfokú figyelmeztető előrejelzés van érvényben a hőség miatt, de szinte mindenhol lehet zivatarokra, záporokra számítani, a keleti megyékben felhőszakadás is lehet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint hétfőn a gomoly- és fátyolfelhők mellett sok napsütésre lehet számítani. A magasabbra törő gomolyokból délutántól, kora estétől záporok, zivatarok alakulhatnak ki elszórt jelleggel. Erre a Szombathely-Békéscsaba vonaltól északkeletre eső tájakon mutatkozik nagyobb esély. A Dunántúlon a déli, délnyugati szél megélénkül, néhol megerősödik. Zivatar környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország legnagyobb részén 33 és 37 fok között alakul.

A meteorológiai szolgálat hétfőre zivatarok miatt Baranya, Somogy és Vas megyék kivételével az ország megyéjére elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki. Felhőszakadás miatt elsőfokú figyelmeztető előrejelzést léptetett életbe Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékre vonatkozóan.

Fotó: met.hu

Hőség miatt az ország egész területén figyelmeztető előrejelzés van érvényben: Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves és Nógrád megyékben elsőfokú a figyelmeztetés (a napi középhőmérséklet 25 °C fölött valószínűsíthető), míg az ország többi megyéjében másodfokú a figyelmeztető előrejelzés fokozata (ezekben a megyékben 27 °C fölött lehet a napi középhőmérséklet).

Hétfő éjjel alapvetően derült vagy fátyolfelhős lesz az ég, a Dunától keletre még maradnak gomolyfelhők is nagyobb számban. Ezekből a gomolyokból zápor, zivatar is kialakulhat, majd fokozatosan kelet felé sodródnak az éjszaka második felében. Néhol egy-egy heves zivatar is lehet. A déli, délkeleti szél jobbára mérsékelt marad, de zivatar környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A késő esti 22, 28 fokról hajnalra 16 és 23 fok közé hűl le a levegő.

Kedden a sok napsütés mellett főleg az ország északkeleti felén-harmadán lehet számítani gomolyfelhőkre, és elsősorban ott fordulhat elő helyenként zápor, zivatar. A délnyugati szél helyenként megélénkül, zivatarban megerősödik. A hőmérséklet délután 32 és 38 fok között alakul.

Forrás: met.hu