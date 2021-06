Romániába mennek a kínai vakcinával oltottak harmadik Pfizer oltásért

Volt, aki a háziorvosa jóváhagyásával, volt, aki a doktor és családja elől eltitkolva utazott a szomszédba, hogy Pfizerral oltakozzon.

Noha hivatalos protokoll Magyarországon nincs arra vonatkozóan, hogy ha valakinek a szervezetében két oltás után sem alakul ki a koronavírussal szembeni védettség az antitest- és sejtes vizsgálat alapján, kaphat-e egy harmadik, úgynevezett booster oltást, nem lehetetlen feladat hozzájutni a harmadik dózishoz.

Forrás: 123rf.com

Rusvai Miklós virológus beszélt is arról, hogy tud olyan háziorvosról, aki ellenanyag hiányában harmadik oltást adott páciensének – írja a 24.hu.

A portál egy 60 évnél idősebb olvasója nem a hátradőlést választotta, miután márciusban megkapta mindkét dózis kínai vakcinát.

A második adag után két héttel elvégzett antitestvizsgálata azt mutatta, szervezetében nincs ellenanyag. Májusig várta, hátha történik valami, addig megpróbált ugyanolyan óvatosan élni, mint az oltás előtt, és alig találkozott a gyerekeivel.

Ezt elégelte meg, elment a háziorvosához, aki azt javasolta neki, hogy mivel a vizsgálatok alapján olyan, mintha be sem oltották volna, próbálkozzon külföldön, hátha kap másik oltást. Mivel Romániában regisztráció nélkül is beoltják a külföldi állampolgárokat, itt van a szomszédban, és Pfizert is kaphat, déli szomszédunk mellett döntött. Térképen megnézte az oltópontokat, végül Aradra esett a választása. Kétszer utazott ki, és egy autós oltóponton kapta meg az első, három héttel később pedig a második Pfizer-oltást is.

Forrás: 24.hu

Címlapkép: pixabay.com