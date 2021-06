Így fonódott össze a MSZP pénzembere a Fidesszel

Orbán Viktor kitüntetett jelentőséget tulajdonít annak, ki szeret és tud focizni. Kapcsolatai, amelyek a pályán köttettek, mintha mindennél tovább kitartanának.

A kilencvenes évek derekán, már Fidesz-elnökként, a parlamenti futballválogatott öltözőiben ismerkedett meg Puch Lászlóval, az MSZP mohácsi illetőségű erős emberével – írják a 444.hu-n.

Puch az első MSZP-kormány idején erősödött meg a pártban, miután a Tocsik-ügy miatt Boldvai László, a párt pénztárnoka körül fogyni kezdett a levegő. Baranyában Puch ekkor már befolyásos embernek számított, és nem csak a pártban: egy ideig a helyi klub, a Pécsi MFC elnöke is volt – akkoriban, amikor a csapat edzőjét id. Dárdai Pálnak, csapatkapitányát pedig ifj. Dárdai Pálnak hívták.

Puch a focipálya környékén gyorsan megtalálta a hangot Orbánnal, a parlamenti válogatott külföldi turnéin rendszeresen kártyáztak és fröccsöztek együtt, és a kerettagok szerint kifejezetten jól kijöttek egymással. A Fidesz elnöke mutatta be Puchot Simicska Lajosnak, a párt első számú pénzemberének.

A kétezres években az állami megbízások irányításán keresztül ők ketten – Puch és Simicska – közösen gondoskodtak arról, hogy a Fidesz és az MSZP dominanciáját semmi ne törje meg. Az építőipari megbízások esetében a két nagy párt pénzemberei már rendszeresen egyeztettek. A szocialista párt Puch regnálása alatt alaposan eladósodott ugyan, de az egykori Baranya megyei elnök vagyonos ember maradt, és 2010 után is több olyan üzletben is szerepet vállalt, amiben a Fidesz is érdekeltnek látszott.

