Saját zsebből fizeti a főváros a hármas metró felújításának extra költségeit

Saját büdzséből fedezi a hármas metró alagútjának felújításáért a kivitelező által kért extra milliárdok egy részét – tudta meg a Népszava.

A gond ezzel csak az, hogy már a fővárosi közlekedés folyamatos működtetéséhez is likviditási hitelt kell felvenni, így erősen kérdéses, miből is fizetik ki a vállalkozót a munka elvégzése után – nem beszélve az esetleges per költségeiről.

Fotó: Jászai Csaba/MTVA Bizományosi

határozat értelmében az uniós források terhére ebből csak nettó 6,2 milliárd forint és az ehhez tartozó 5 százalékos tartalékkeret számolható el. A fennmaradó nettó 2,6 milliárdot a hozzá tartozó 5 százalékos tartalékkal a fővárosi cégnek kell állnia. Ha a kivitelező Swietelsky nem fogadja el a csökkent értékű szerződésmódosítást, akkor az a felújítás leállásához vezethetett volna.

Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója pár napja abban bízott, hogy a Swietelsky befejezi a felújítást az ITM által engedélyezett összegért, a hiányzó milliárdokért legfeljebb a munka végeztével indít pert.

Aa Népszavának korábban Bolla elmondta: a négyes metró felújításához is számos per kapcsolódik, többet még mindig nem sikerült lezárni. Vélhetőleg a Swietelsky is így fog eljárni, ha most bele is mennek a kisebb összegű módosításba. Bolla jóslata beigazolódott: a Swietelsky valóban nem állt le a munkával és belement a vállalkozói szerződés ITM által engedélyezett összegű módosításába. A kontraktus záradékában azonban rögzíteni kívánják, hogy nem mondanak le a teljes igényük érvényesítésről, ami egy több milliárdos pert vetít előre.

Vagyis a BKV sikeresen elhárította a projekt összeomlását, de a problémát magát nem oldotta meg véglegesen, csak áttolta az átadás utáni időkre.

Forrás: Népszava