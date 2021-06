Újra kellett éleszteni, a klinikai halálból hozták vissza a Fidesz képviselőjét

A politikust a koronavírus döntötte le, 30 kilót fogyott, az izmai szinte elsorvadtak, szúrások és felfekvések nyomaitól is szenved.

Bányai Gábor a Halasmédiának adott interjút Balatonfüreden, ahol rehabilitációs program keretében segítik a felépülését.

"Gyakorlatilag az izmaim elsorvadtak, közel 30 kilót fogytam, tele van a testem szúrások helyével, és sajnos felfekvések is keletkeztek rajtam. Sok-sok segítségre szorulok a napi teendőim elvégzésében, a felállás is nehézség, de élek. Hálával gondolok mindazokra, akik segítettek lélekben és fizikálisan. Elsősorban az orvosokra, az ápolókra. Büszke vagyok a családomra, a feleségemre, a gyermekeimre, az édesanyámra, akik, mint utólag megtudtam, végig velem voltak. Azoknak is köszönettel tartozom, akik a távolból imáikkal vagy az életemért való aggódással kifejezték törődésüket"