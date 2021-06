"Jöjjenek ide NER ficsúrok, süssék ők a lángost" – exkluzív interjú a balatoni vendéglátásról, bérekről, és az elit terjeszkedéséről

Mi is beszámoltunk arról, hogy gond is van a Balaton-parton a vendéglátásban, hiszen nem elegendő a jó szakember a vendéglátásban, és magas bért kérnek a dolgozók.



Az eredeti cikk lap több helyi vendéglátóst is megszólaltatott, mi azonban két helyi vendéglátóssal is beszéltünk, egy éttermet üzemeltető családdal, és egy strandbüfés vállalkozóval is.

Az egyértelműen kiderül, hogy a büféket nem nagyon változtatta meg a járvány, de az éttermeknél már más a helyzet.

Ezért szívesebben vennék vissza alkalmazottaikat azok, akiknek a járvány miatt kellett elküldeniük őket.

A strandokon található egységek, lángososok, büfések közül többen emiatt, a munkaerőhiány következtében vannak gondban.

Az a gond, hogy az éttermek tulajdonosi köre nagyon megváltozott, annyit ígérnek, amennyit mi nem tudunk, ezért nem nagyon van ember. Tavasz vége óta, folyamatosan kint vannak a hirdetések, pedig jó pénzt is kínálunk.

- mondta a büfés, aki azt is hozzátette, hogy ő is hallotta a hírekben, hogy van ahol egy milliós fizetéssel vesznek fel szakácsokat.

Az egykori vendéglátósok közül többen a kereskedelemben helyezkedtek el. Azt tartósan biztosabb ágazatnak érzik, nem tudják, mit hozhat még a fertőzésveszély ősszel, jövőre. És ezt mind a két tulajdonos megértéssel fogadta.

Ide lehet jönni, golfpálya itt, wellness ott. Itt legalább megtanulnák a NER ficsúrok, hogy milyen bérből és fizetésből élni, és napi 10-12 órát talpon lenni, ezek életükben nem dolgoztak annyit, mint itt egy olyan 23 éves srác, akinek ez a negyedik szezonja. Nem az a baj hogy nincs munkaerő, hanem hogy az elit lehalássza.

- tette hozzá.

Havi 300 ezeret meg tudnak keresni itt a fiatalok. Szállás és étkezés biztosított. Tudnék többet adni? Nem! Kicsi a büfé, így is 8 ember dolgozik itt, plusz én és a családom. Így sem éri meg, nem úgy van az, hogy mi télen ebből bőségesen megélünk. Aki meg irigy, az jöjjön le, csinálja ezt három hónapig, napról napra.

- zárta le a beszélgetést.

A Balaton-felvidéki éttermes két generáció óta fogadja a vendégeket télen nyáron, de ő már hatalmas visszaesést tapasztalt a járvány miatt. A házhozszállítással valamennyire le lehetett fedni a kieső költségeket, és télen amúgy is fél személyzettel mennek, ennek ellenére komolyan fontolgatták az étterem eladását.

Az a gond, hogy nagy a gond. Amennyit kérnek, annyit nem tudunk adni. Olyan bérigényekkel jönnek, amelyek nem tennék lehetővé a gazdaságos üzemeltetetést

- mondta lapunknak.

Soha nem volt még ilyen nehéz helyzet a szakmában. Vannak olyan étterem- és büfétulajdonos ismerőseim, akik most, nem tudnak nyitni, nincs ember. Aki meg lenne, az nem alkalmas. Vagy ezért, vagy azért. De olyan is volt, aki a műszak közepén kiment mosdóba, ennek 4 éve, azóta nem jött vissza. Nincs megfelelő ember, és nincs olyan aki dolgozni akar.

- szögezi le.

Aki meg lenne, az elmegy máshova, ahol nem bér és bevétel van, hanem az ellopott milliárdokat mossák tisztára, azok könnyen tudnak 800 ezret adni havonta, csak az nem tűnik fel, hogy a saját adójukat kapják vissza.

- mondta el, és kitért arra is, hogy a védettségi igazolvány még nehezebbé fogja tenni a turizmust, hiszen a horvátok már minden nélkül engednek, így sokan azt fogják választani a Balaton helyett.

Itt mindenki akkora sztár, hogy az arcuk nem fér be a konyhára, aztán amikor először találkozik a teltházzal, akkor meg megy a sunnyogás. Én büszke vagyok a csapatomra, 10-12 éve ugyan azokkal dolgozunk. Persze van aki jön-megy, de a többség állandó. Aki most nem jött vissza, az elment a multikba kasszázni, közel ugyanennyi pénzért. Megértem. De hiába tartottuk volna vissza, ha nincs bevétel miből fizessem? Az állam semmit nem adott.

