A Fradi szurkolók kérték – Kubatov nemzeti színekbe borította a Groupama Arénát!

A Green Monsters tette közzé a felhívást a Facebook oldalukon amiben azt kérték, hogy Kubatov Gábort, illetve a Ferencváros vezetése, a válogatott mérkőzése alatt borítsa nemzeti színeinkbe a Groupama Arénát!

Az FTC szurkolói csoportja mértékben elhatárolódik "mindenfajta ilyen jellegű propagandától" szerintük egy ilyen nagy múltú és nívós sporteseményen, mint a labdarúgó Európa bajnokság nincs helye a kivilágításnak.

Az elmúlt napokban mind a nemzetközi, mind a hazai sajtóban rengeteg provokatív hírt olvashattunk az Allianz Aréna szivárvány színbe borításával kapcsolatban, míg nemzeti csapatunk sorsdöntő mérkőzését vívja a stadionban a német válogatott ellen.

- írták.

A szurkolók felhívásának eleget téve a német-magyar Eb-meccs alatt magyar nemzeti színekbe borul a Groupama Aréna írta Kubatov Gábor a Facebook oldalán, aki nem csak hogy eleget tette a szurkolói csoportnak, de egy felhívást is intézett.

Arra kérem a többi klubvezetőt, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez. Fessünk holnap este piros-fehér-zöldre minden stadiont!

Annak ellenére, hogy az UEFA nem engedte a szivárványos kivilágítást ezért szivárványos zászlókat tűznek a városházára és az Olimpiatoronyra, valamint a stadion közvetlen közelében álló szélturbinát is feldíszítik illetve a kölni, az ausgburgi és a frankfurti stadion is bejelentette, hogy a szivárvány színeivel világítják be az épületeket, valamint a Schalke, a Wolfsburg, a St. Pauli és a Hertha is bejelentette, hogy csatlakoznak a kezdeményezéshez.