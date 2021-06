Így készül Budapest a kánikulára – mutatjuk

Fokozódik a forróság, szerdán, délutánra 33 és 39 fok közé melegszik a levegő, csütörtökön pedig tetőzik a hőség, 40 fokra forrósodhat a levegő.



Kép:Pixabay

2021. június 19-én Müller Cecília országos tisztifőorvos a II. fokú hőségriasztást rendelt el, majd június 22-én, kedden kiadta a maximális fokozatú riasztást tartós hőség miatt.

A fővárosi és kerületi önkormányzatok lépéseket tettek annak érdekében, hogy javítsák a budapestiek komfortérzetét és felhívják figyelmüket a forrósággal együtt járó veszélyekre.

Ahogy tavaly, idén is hűsítő szigeteket állít fel a Fővárosi Önkormányzat június 18. és szeptember 15. között, melyek árnyékot nyújtanak az extrém hőség ellen, az elsővel a Boráros téren találkozhatnak a budapestiek.

A Vízművekkel közösen a tavaly kialakított 22 ivókút mellett idén 12 kúttal növeli azok számát a város számos pontján. Az ivókutak pontos helyszíne itt érhető el egy online térképen.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. által üzemeltetett strandok 2021. június 22-24. között egy órával tovább tartanak nyitva, így a Palatinus, a Paskál, a Pesterzsébeti, a Római, és a Csillaghegyi strandfürdők is este 8 óráig várják a hűsölni és kikapcsolódni vágyó vendégeket.

A hőséggel összefüggő, témacsoportok szerinti bontásban ad tájékoztatást Zugló önkormányzata saját honlapján arról, hogy milyen lehetőségek állnak a helyieknek rendelkezésére a legmelegebb nyári napokban.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az általános tájékoztatás mellett a káros UV-sugárzás mérésére is hangsúlyt fektetett.

A III. kerületi fenntartású óvodákban minden gyerek számára UV-sugárzás-jelző karórát osztott szét, amely a színét megváltoztatva jelzi, ha az UV-sugárzás erősödik.

A III. kerületben működő Akácfa utcai és a Vörösvári úti rendelőnél található szökőkút is párásító funkcióval is el van látva, de sajnos a hétvégén mindkettő meghibásodott, ezek soron kívüli javítása jelenleg is zajlik.