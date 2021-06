Több tonnányi haltetem van a Velencei-tóban, mégis lehet benne fürödni

Néhány nap alatt több ezer kilónyi hal pusztult el véletlen egybeesések miatt. Ám az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a megyei népegészségügyi hivatal, és egy halkutató is azt támasztja alá, mindez kevés ahhoz, hogy a fürdővíz minősége egy bizonyos szint alá essen írja az Index.hu.



Kép:Facebook

Múlt hét óta pusztulnak a halak a Velencei-tóban, ám a mostanáig kellett várni arra, hogy hivatalos szerv adjon tájékoztatást a történtekről. Keddig csak a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) kommunikált aktívan, első közleményükben azt írták, csütörtökre virradóra tapasztaltak a tó néhány pontján kismértékű halpusztulást. Az ok, lokálisan kialakult relatív oxigénhiány, 10 nap alatt melegedett a tó 10 Celsius fokot és az alacsony vízszint, illetve a partfalfelújítással járó terhelés is szerepet játszhatott a kialakult helyzetben.

A MOHOSZ 400 kiló hal elhullásával számolt, de kedden kiderült, hogy 3 tonnányi haltetemet gyűjtöttek be.

Horányi Tibor környezetgazdálkodási agrármérnököt szerint itt lenne az ideje a harmadfokú készültségnek, amit aztán végül vasárnap rendeltek el.

Arról számolt be, hogy a pénteki fürdőzés, evezés után nála és másoknál is jelentkezett bőrirritáció, és piros foltok is megjelentek a lábán, így a természetvédő akcióba lépett: megpróbálta felhívni a népegészségügyi hivatalt, a helyi önkormányzatokat, az agárdi Napsugár és a gárdonyi Sirály Strandokat, hogy alkalmasak-e a strandok a fürdőzésre, de péntek délután már senkit sem ért el.