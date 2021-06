Négy diák kapott állami ösztöndíjat a négymilliárd forint közpénzből épített elitiskolában

Közel négymilliárd forint közpénzből hozta létre az állam a Debreceni Nemzetközi Iskolát, az eddig eltelt két tanév során mégis csupán négy tanuló kapott önkormányzati ösztöndíjat az elitintézményben – értesült a 24.hu.



Kép:Pixabay

Összesen 129 diák járt az eredetileg magániskolának nevezett intézménybe a múlt tanévben, közülük négyen részesültek ösztöndíjban, azaz a tanulók három százaléka.

Ösztöndíjat most osztottak először, mert a támogatási program részleteit nem dolgozta ki időben a debreceni önkormányzat.

A következő évben ugyanakkor újabb négy ösztöndíjas tanuló csatlakozik az iskolához, őket tizenhat pályázóból választották ki.

Az intézmény tájékoztatása szerint a diákok negyede külföldi, és összesen 17 nemzetiség képviselői járnak az iskolába, igaz, a tanulók közt van olyan is, akinek egyik szülője magyar. Továbbá ebbe az intézménybe íratta be a gyermekét sajtóhírek szerint Debrecen fideszes polgármestere, Papp László is.