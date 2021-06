Így tette tönkre Orbán a saját álmát, és a miénket is – bármi is lesz a meccs eredménye, marad valami keserűség a torkunkban

Valami megváltozott most a foci Eb körül, valami más lett, és valami kellemetlen keserűség lepi el az ember száját. De hogy jutottunk el idáig?

Orbán, a saját háza mellé is épített egy kisebb stadiont, de jött a vírus, és annak ellenére, hogy a Puskás Akadémia FC labdarúgóklub először a 2013–2014-es szezonban szerepelt az NB I-ben, 2017 óta újra ebben a bajnokságban játszik, mégsem tudott meccsre menni!

Közben Magyarországon meghalt 30 000 ember, közben a nyakunkon volt az Eb így a felpörgetett oltási programmal mindent arra tettek fel, hogy nyáron Budapesten olyan meccseket lehessen rendezni, amilyenekről a miniszterelnök álmodott.

Azonban történt valami, ami mindent megváltoztatott már az elején. De ne rohanjunk ennyire előre.

2016-ban Magyarország döntetlent játszott Portugáliával, 2 góllal verte Ausztriát tömegek lepték el az utcákat, örömünnep volt. Végre mi is megtapasztalhattuk azt, hogy milyen az amikor a magyar válogatott jól szerepel.

Idén februárban Gulácsi Péter felszólalt a gyűlölet ellen

Én kiállok a szivárványcsaládok mellett!

A szivárványcsaládok melletti kiállás azután indult el, hogy az Országgyűlés tavaly december 15-én megszavazta az Alaptörvény módosítását, azaz szigorította az örökbefogadás szabályait, és törvénybe foglalta, hogy az anya nő, az apa férfi.

Hamarosan az egész felszólalás átalakult egy politikai játszmává, hamarosan a politikusok és civilek egyaránt rángatták Gulácsit ide-oda. Petry Zsolt magyarázkodni kezdett, mert Gulácsit szivárványcsaládos posztja miatt kritizálta.

Ennek az lett a vége, hogy Petry Zsolttól megvált a klubja, hogy a Magyar Nemzetnek adott interjújában többek között Gulácsi Péterről beszélt, hogy

jobban tenné, ha a focival foglalkozna, illetve a bevándorláspolitikáról is szót ejtett, hogy Európa morálisan mélyre süllyedt.

A megjelenést nem egyeztette a csapatával, amelynek vezetői végül megváltak tőle, bár itt még nem ért véget a botrány, hiszen hamarosan Szijjártóék bekérették a német nagykövetség ügyvivőjét Petry Zsolt kirúgása miatt.

Telt múlt az idő, és el is kezdődött az Eb. Magyaroszágon egyedülállóan teltházas meccsekkel és meglehetősen jó hangulattal, tényleg úgy nézett ki, hogy Orbán álma valóra válik, és mi leszünk a legboldogabbak, ha a magyarok annyira jól fognak szerepelni ebben az igen csak nehéz csoportban amennyire csak tudnak. De nem ez történt.

Június 15-én Magyarország – Portugália meccsen három gólt lőttek a portugálok elképesztően gyorsan, ám ennek ellenére, a csapat meglehetősen jól bírta. Ám ez előtt pár nappal már Orbán egyetértett azzal, hogy a magyar válogatott nem térdel le.

A magyar ember csak a Jóisten, a hazája és a szerelme előtt térdel le

- mondta a miniszterelnök akkor.

Szerinte alapvetően rabszolgatartó országok találták ezt ki, de a rabszolgatartó múltból származó terheket az érintett népnek magának kell feldolgoznia; azon országok, amelyek nem voltak rabszolgatartók, ebben nem tudnak segíteni.

Orbán azt mondta, a szurkolókkal ért egyet, és ha kell, akkor a magyar csapat állva hal meg.

A magyar-portugál meccs napján érkezett az a jogszabály, ami rég váltott ki olyan heves reakciókat mint a Kocsis–Selmeczi-féle pedofíliaellenes törvény.

Ráadásul az eredeti indítványhoz a törvényalkotási bizottság olyan módosításokat nyújtott be, amelyek tudatosan összemossák a homoszexualitást a pedofil bűnözők elleni szigorúbb fellépéssel.

Ez után hamarosan tüntetések kezdődtek Pesten, amelyekről mi is beszámoltunk. Ameddig a magyar közélet leginkább a homofób törvénnyel, az egyetemmel és a fokozódó kánikulával volt elfoglalva addig a csapat a legjobb tudása szerint készült fel a kegyetlen ellenfélre a világbajnok francia válogatottra, aki gyilkos trióval állt ki a magyarok ellen.

Ám itt is furcsa volt Orbán megnyilvánulása, ugyanis:

Előre ország népe, harcra, ma diadal vár, hív hazánk. Hajrá, magyarok! // Allons enfants de la Patrie, le jour de gloire est arrivé. Allez la Hongrie!

- írta Facebook oldalára Orbán Viktor, aki természetesen a mai meccset is a VIP páholyból fogja nézni, de valamiért a magyar miniszterelnök nem másból vette az idézetet mint a Marseillaise-ből, azaz a francia himnuszból.

Itt egy ország rezzent össze, amikor a meccset lefújták, iszonyatosan nagy eufóriát érzett mindenki, ugyanis döntetlen lett. Ezen a meccsen igazán megmutatták a fiúk, hogy mire képes a magyar csapat. Persze erősebb volt a francia válogatott, szebben fociztak és többet birtokolták a labdát de ez nem jelenti azt, hogy nem lehetünk büszkék. Sőt!

Tegnap München főpolgármestere, Dieter Reiter szégyenteljesnek nevezte az UEFA keddi döntését, miszerint a városi stadion nem kaphat szivárványos megvilágosítást a magyar válogatott elleni meccs idejére.

A főpolgármester szerint sajnos nem ignorálhatják az UEFA döntését, mert a stadion nem a város tulajdonában áll, viszont ez nem tartja vissza őket, hogy erős üzenetet küldjenek Magyarországnak és a világnak.

Ezért szivárványos zászlókat tűznek a városházára és az Olimpiatoronyra, valamint a stadion közvetlen közelében álló szélturbinát is feldíszítik, több német stadion is szivárvány színűbe borul, és közben több tízezer szivárványos zászlót osztottak ki Münchenben.

Ennek ellenére itthon nem változott a helyzet, sőt inkább csak fokozódott, ugyanis a Green Monsters tette közzé a felhívást a Facebook oldalukon amiben azt kérték, hogy Kubatov Gábort, illetve a Ferencváros vezetése, a válogatott mérkőzése alatt borítsa nemzeti színeinkbe a Groupama Arénát! Aki ezt meg is tette.

Eljött a meccs napja, és az egész világ szinte a magyarok ellen fordult a kormány miatt, az Eu országok jelentős része elítélte a törvényjavaslatot, és tiltakozásul még az FC Barcelona és a Volkswagen is szivárványos logóval tiltakozik az UEFA döntése ellen. Közben az UEFA mintha meghátrált volna, közzétette a posztot a közösségi médiában, hogy ők is kiállnak, csak akkor sem gondolják, hogy politikai irányba kéne elvinni az esti meccset.

Ahogy arról már korábban is írtunk, felhívták a figyelmet a "nem kompatibilis tetoválások" eltakarására is.

Több németországi antifasiszta szervezet is felhívta a figyelmet arra, hogy nyíltan szélsőséges magyar szurkolók érkeznek ma Münchenbe, így, mint látható a Carpathian Brigade is arra készül, hogy érhetik őket atrocitások, vélhetően ezért is hívják fel a figyelmet arra is, hogy ne mászkáljanak kis csoportokban.

Minek okán Münchenben több szervezett szurkolótábor található, illetve a német média előszeretettel hergelte fel a különböző helyi erőket országszerte, arra kérnénk mindenkit, ne felejtse el, hogy “idegenbe” utazunk. Ne mászkáljatok kis csoportokban és zászlóitok biztonságára is különös hangsúlyt fektessetek! Csak az hozzon magával drapit/zászlót, aki meg is tudja védeni!

- hívják fel a figyelmet.

De nem csak az ultrák körében van zavar, hanem Orbán Viktor körül is, aki eddig folyamatosan készült a meccsekre, posztolt róla, pózolt a focistákkal és az egész politikai közélet Karácsony Gergelytől kezdve Szijjártó Péterig kint volt a lelátókon, derült égből villámcsapásként érkezett a hír, hogy:

Orbán nem lesz otta mai meccsen Münchenben.

Hogy ennek mi az oka azt nem lehet tudni, csak azt hogy Brüsszelbe utazott. Orbán Viktor azért utazott volna a bajor fővárosba, mert este kilenctől az ottani Allianz Arénában mérkőzik egymással a magyar és a német futballválogatott az Európa-bajnokság csoportkörének utolsó fordulójában, ez a pletyka egészen hivatalosnak tűnt keddig, amikor azonban megváltozott.

És talán azért mert már Németország nem az a hely ami volt pár napja, más lett a fogadtatás, még Merkel is felszólalt a törvény ellen. Ez csak Orbánék homofób törvényének köszönhető, és annak a politikai játszmának amit évek óta űznek.

Bármi is lesz a meccs eredménye ez már nem a fociról fog szólni, hanem annál sokkal többről, és biztosak vagyunk abban, hogy sokunkban valami megváltozott és már ha győzünk is, nem lesz annyira édes az öröm, mintha minden a normális lett volna, és nem lenne ellenség mindenki, aki a szabadságot, az elfogadást, és a liberalizmust tekinti alapelvének akár az EU-n belül akár kívül.