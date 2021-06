Megszűnik a kötelező maszkhasználat Magyarországon, ez a feltétele

Megszűnik a kötelező maszkhasználat 5,5 millió koronavírus ellen beoltott ember elérése esetén – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Kormányinfón, Budapesten.

A mai adatok szerint eddig 5 445 544 embert oltottak be Magyarországon, közülük 4 657 776-an már a második adag vakcinát is megkapták.

Azt is elmondta,

védettségi igazolvány nélkül lehet majd menni a szállodákba és a fürdőkbe. A védettségi igazolványra a tömegrendezvényeken az öt és félmillió beoltott után is kelleni fog majd.

A Schengeni határokon már nem lesz egészségügyi vizsgálat, illetve a román, szerb és horvát határon is a koronavírus előtti szabályozás lép életbe.

Július elsejétől elérhető lesz az uniós zöldkártya, ezt mindenki maga tudja majd letölteni az internetről. A közeljövőben pedig egy tájékoztatási kampány is indulni fog, hogy mindenki zökkenőmentesen szerezze meg a kártyát.

A jövő héten nemzeti konzultációt is indítanak az újraindítás utáni időszakról. Továbbra is a legfontosabb feladat a gazdaság és a munkahelyek megvédése.

Úgy döntött, a kormány, a nemzetközi visszhangok tükrében, hogy

a pedofilellenes törvény is része lesz a nemzeti konzultációnak.

Miután több közel 13 ország is aláírt egy petíciót a magyar törvény ellen, így a magyar kormány a külügyminiszternek egy válaszlevelet is küldött, amelyben világossá teszik, hogy a törvény csak a gyerekeket védi. A magyar kormány úgy véli a szülő feladata a szexuális felvilágosítás. Kiemelték azt is, hogy a törvény nem sérti az uniós törvényeket, összhangban van azzal.

Karácsony Gergely már elérte, hogy óriási a dugó a fővárosban. A kormány viszont nem fogja támogatni a dugódíj vezetését – válaszolta egy kérdésre Gulyás Gergely.

A jelenlegi állás szerint

augusztus 20-án idén már lesz tűzijáték, illetve megszervezik az állami ünnepségeket is.

Úgy gondolják akkora már lesz mint ünnepelni, hiszen a mostani tudás szerint nincs olyan variánsa a koronavírusnak, amely ellen ne lennének hatékonyak az oltások – válaszolta Gulyás Gergely.

Forrás: MTI