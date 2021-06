Nem közölte le a Politico azt a cikket, amelyet Varga Judit küldött nekik a magyar pedofiltörvénnyel kapcsolatban érkezett kritikákra reagálva – számolt be az igazságügyi miniszter a Facebookon.

Milyen érdekes, hogy éppen George Orwell születésének 118. évfordulóján kell értesülnöm arról, hogy a Politico cenzúrázta a cikkemet

- kezdte posztját Varga Judit.

"A gyermekeket és szülőket védő törvénnyel kapcsolatos nemtelen és aljas hazugságokra adtam volna tiszta és egyenes, tényeken alapuló válaszokat írásomban, de úgy látszik az igazság nincs ínyére az európai sajtónak" – írta.

Sokszor láttunk már ilyet a liberális médiától… Ha nem értenek veled egyet, akkor elhallgattatnak, azaz, nem közlik a cikket.

Hozzátette:

A módszer jól bejáratott: Megtámadnak, ránk zúdítják hazugságaikat, de nem hagyják, hogy az ember megvédje magát vagy cáfolja a gőzhenger vádaskodásait. Felépítenek egy gyűlölethadjáratot a sajtóban a másik fél cenzúrázásával. Ez lenne a szabad Európa?

Mindeközben Magyarországon mindenki szabadon és megkülönböztetés nélkül élhet. A törvénnyel a magyar kormány a gyermekeket és a szülők jogait védelmezi az Európai Unió Alapjogi Chartájának megfelelve, azzal összhangban.

Az európai újbeszéd azonban a hazug arrogancia, a korlátokat nem ismerő rágalmazás nyelve. Ide jutottunk. Ha látná Orwell…

– zárta posztját Varga Judit.

Az Index.hu azt írja, hogy a miniszter végül az Miniszterelnöki Kabinetiroda angol nyelvű oldalán, az About Hungary nevű portálon tette közzé az írást. Varga Judit ebben azt írja, hogy a nemzetközi sajtóban közel 10 éve „kiáltanak farkast” a magyar demokrácia haláláról, most pedig a pedofiltörvénnyel kapcsolatban is hazudnak.

A tárcavezető azt állítja, hogy

az Európai Bizottság által közzétett levélben hamis állítások szerepelnek, a törvény ugyanis nemcsak a melegek ellen irányul, hanem mindenféle szexuális tartalomtól igyekszik megóvni a kiskorúakat, így nem diszkriminál.

Közben Brüsszelben össztűz zúdult Orbán Viktorra

Heves vita volt ugyanis az uniós csúcson a melegellenes magyar pedofiltörvényről. Mark Rutte mellett a portugál kormányfő, Antonio Costa is azzal érvelt, Magyarországnak nincs helye az unióban, ha nem tiszteli a közös értékeket – számolt be korábban az euronews.com. Az LMBT-ügyben mind a 27 delegáció felszólalt, a vita pedig részletes és érzelmektől fűtött volt. Több vezető is aggodalmának adott hangot azért, mert a magyar törvény érinti a melegjogokat és aláássa az unió értékeit. A vita végén az Európai Tanács elnöke emlékeztetett arra, hogy az uniós jog a nemzeti törvények fölött áll és felhívta a figyelmet arra, hogy a bizottság már hivatalos lépéseket tett az ügyben.

