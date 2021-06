8 szem barack 62 fáról: az egekbe szöknek a gyümölcsárak

Az elmúlt év nem kedvezett a gyümölcstermesztésnek, a klímaváltozás okozta egyre szélsőségesebb időjárás, a terméskiesés, a drága és kevés munkáskéz pedig egyre nagyobb áremelkedést hoz – írja a nepszava.hu.



Hunyadi István, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) ügyvezető-igazgatója a nepszava.hu-nak beszélt a termelőket és vásárlókat egyaránt keményen sújtó időszakról.

Az elmúlt évek szinte mindegyike tartogatott meglepetéseket. A 2020-2021-es tél enyhe volt – ez sem új jelenség –, arra jött a fagyos tavasz, főleg áprilisban, ami sok gyümölcsfajt virágzás közben ért. Előfordultak mínusz 10 Celsius fokos éjszakák, hajnalok is

– mondta.

Ez a helyzet még az úgynevezett hidegfóliás szamócatermelőknek is álmatlan éjszakákat okozott. A fényszegény május sem kedvezett a virágzásnak. Már eleve rosszul indult a szamócaszezon, és a szabadföldi termesztés is három hetet csúszott. Az elmúlt napok időjárása miatt rengeteg gyümölcs megaszalódott, ráadásul munkáskéz is alig akadt. Ennek „köszönhetően” hazai szamóca a napokban eltűnhet a piacokról. A búcsúárak 1200-1500 forint között mozognak.

Szintén rossz hír a termelőknek és a vásárlóknak egyaránt, hogy az áprilisi fagyok megcsipkedték a korai cseresznyét is. A jelenlegi állapotok szerint összességében a termés akár 60 százaléka is odalett. Az ügyvezető-igazgató is megerősíti, egyelőre mérsékelt az érdeklődés a drága cseresznye iránt. Ebben szerepet játszhat a járvány miatt megrendült vásárlóerő is.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is drámai pusztítást végzett a tavaszi fagy a kajszibarackosokban. Becslések szerint átlagosan a termés 70-80 százaléka is a fagy áldozatául esett.

Volt olyan gazda, aki nyolc(!) szem kajszit hozott megmutatni nekem, amit a 62 fájáról „szüretelt”

– jegyezte meg Hunyadi István.

Talán az idei év legnagyobb vesztese a klímaváltozás okozta egyre szélsőségesebb időjárásnak a korai őszibarack, ami nevével ellentétben általában már május végén szüretelhető. Ám idén 80-90 százalékos volt a terméskiesés.

A legkeresettebb hazai gyümölcs az alma. Az idei termésbecslésre, még előzetes jóslásokra sem vállalkoznak a szakemberek. Az árakat a több mint 3 millió tonnás átlaghozamával a legnagyobb európai termelő, Lengyelország mozgatja.

Jelenleg az látszik, hogy sajnos folytatódik az elmúlt években tapasztalható tendencia: számtalan gyümölcsből kevesebb terem a klímaváltozással is összefüggésben, ezeknek pedig jóval magasabb, mint korábban.

