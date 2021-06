Orbán a diplomatáinkon keresztül akarja rákényszeríteni propagandáját a külföldi sajtóra

Meg nem erősített források szerint már a külföldi diplomatáknak is Orbánt kell Isteníteniük, akármerre is sodorja őket a szél. A cél az lenne, hogy főként az európai országba kirendelt munkatársak juttassák be a helyi lapokba a miniszterelnök Unióval kapcsolatos, 7 pontból álló vízióját. A metódus fizetett hirdetés valamint újságcikk lenne.

Kovács Tamás Iván belgiumi magyar nagykövet erről nem akart nyilatkozni. A lap kérdéseire a Miniszterelnöki Kabinetiroda, illetve Kovács Zoltán nemzetközi kormányszóvivő pedig nem válaszolt, így nem tudni, a kormány hány lapban akarta a hirdetését feladni, hányan kosarazták ki. Egyelőre annyi biztos, hogy a hirdetés egy dán és egy spanyol konzervatív újságban szerepelt, míg két belga lap megtagadta megjelentetését – írja a 24.hu.

A Népszava szerint ugyanakkor egymáshoz kísértetiesen hasonló cikkek jelentek meg a napokban Orbán Viktornak a magyar függetlenség napján elmondott beszédéről, az EU jövőjével kapcsolatos terveiről észt, szlovén és cseh portálokon.

