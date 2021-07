Ukrajnában párnapos stagnálás után lassult a koronavírus-járvány terjedése, vasárnapra kevesebb mint négyszáz beteget és tíz halálos áldozatot jegyeztek fel, az aktív betegek száma pedig 14 ezer alá csökkent.

A hivatalosan közölt adatok alapján az elmúlt napban 377 új esettel 2 237 553-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A növekmény több mint háromszázzal kevesebb a megelőző napiénál. A jelentős csökkenés oka ugyanakkor lehet az is, hogy hétvégenként kevesebben fordulnak orvoshoz és kevesebb tesztet végeznek. A halálos áldozatok száma is jelentősen csökkent. Vasárnapra tízen hunytak el, míg a megelőző napon 36-an. A járvány tavaly márciusi kitörése óta 52 470-en haltak bele a betegségbe. Eddig 2 171 182-en gyógyultak meg, közülük az elmúlt napon több mint ötszázan, az aktív betegek száma így tovább csökkent csaknem kétszázzal, 13 901-re.

Kórházba 460 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, csaknem ugyanannyi, mint a megelőző napon, amikor számuk 420 volt. A legtöbb új beteget, 126-ot megint az ország legfertőzöttebb területének számító fővárosban, Kijevben jegyezték fel.

Az egészségügyi minisztérium közlése szerint az oltási kampány február 24-i kezdete óta eddig 2 059 728-an kapták meg valamelyik védőoltás első, 841 291-en a második dózisát is. Szombaton 38 857 embert oltottak be Ukrajnában.

A törvényszéki orvosi vizsgálat előzetes eredménye szerint szívelégtelenségben hunyt el az a nyugat-ukrajnai, Vinnicja megyei 47 éves férfi, akit 4 órával korábban Pfizer koronavírus elleni vakcinával oltottak be pénteken. Ismert krónikus betegsége nem volt. Az oltócsapat által vele együtt beoltottaknál nem jelentkeztek mellékhatások, úgyszintén jól vannak azok is, akik ugyanabból a vakcinaüvegből kapták meg az oltást, mint az elhunyt férfi – számolt be az UNIAN hírügynökség vasárnap a megyei kormányzói hivatal egészségügyi osztályának közleményére hivatkozva.

Forrás: MTI

Címlapkép: pixabay.com