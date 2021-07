Már szervezik Orbán kötcsei piknikét – nem mindenki kapott meghívott a Fideszből

Sok újdonság nem várható a rendezvényen Orbántól a jelenlegi értesülések szerint.

Szeptember elején tarthatják meg a jobboldal éves hazai szeánszát, a kötcsei pikniket, már javában zajlik a szervezés, azonban a Fidesz parlamenti frakciójából nem mindenki kapott meghívót a pártalapítvány által szervezett jeles eseményre – értesült a Népszava.

Orbán egy korábbi kötcsei pikniken

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A cikk szerint a Somogy megyei rendezvényen általában a bográcsos főzés szokott a menü lenni, valamint az, hogy a jelenlévők meghallgathatják Orbán Viktor beszédét, ami várhatóan idén a 2022-es országgyűlési választás miatt egy nem hivatalos kampánynyitányként is értelmezhető.

A Népszava információi szerint a kormányfő várhatóan nem említ majd újdonságokat az eddig tőle megismertekhez képest. A cikk szerint így a beszéd tartalma a "járvány", "migráns", "családpolitika", "gazdasági nyitás" sarokkövekre lesz építve, de előkerülhet Soros György, az LMBTQI-lobbi és az ellenzéki előválasztás témája is. Ezt a lapnak egy másik forrás is megerősítette, szerinte az idei beszédnek és a pkniknek nem is az lesz a fő funkciója, hogy a kormányfő valamilyen megdöbbentő új témával rukkoljon elő, és ezzel próbálja tematizálni az őszi időszak politikáját.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A lap úgy értesült, egyelőre a Fidesz parlamenti frakciójából nem mindenki kapott meghívót az eseményre (amely tavaly a járvány miatt elmaradt, mint ahogy a tusnádfürdői nyári egyetem is – ott idén sem lesz rendezvény), így a tavalyi elnapolás miatt nem volt olyan fórum, ahol közvetlenebbül lehetett volna találkozni Orbánnal. Augusztusban viszont megrendezik Tihanyban a Tranzit fesztivált, amelyen várhatóan tiszteletét teszi a miniszterelnök is.

