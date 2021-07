Szexért lakhatást adott egy 13 éves lánynak, ezt a büntetést kapta

Az 52 éves férfi 2020 nyarán több kiskorúval is megismerkedett, és gyakran vendégül látta őket a siófoki lakásában.

A kép illusztráció. Fotó: Pixabay

A vádlott felajánlotta a sértettnek, hogy ha vele szexuális kapcsolatot létesít, másokat is felvihet az ingatlanba – írta meg a Ripost.

A vádlott többször is közösült a lánnyal, annak ellenére, hogy tudta: a 14. életévét még nem töltötte be. A sértett cserébe a lakásban másokkal is végezhetett szexuális cselekményeket. A lány 2020 szeptemberében feljelentést tett a hasonló jellegű bűncselekmények elkövetése miatt büntetett előéletű férfi ellen, akit nyomozók rövid időn belül azonosítottak és elfogtak, majd a bíróság letartóztatott.

Az ügyészség gyermekprostitúció kihasználása és szexuális visszaélés miatt emelt vádat ellene. A vádhatóság a 12 év szabadságvesztést arra az esetre indítványozta, ha a férfi a bűncselekmények elkövetését az előkészítő ülésen beismeri, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról.

Forrás: Ripost.hu