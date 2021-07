Áthelyezik a katonanőt, aki szexuális zaklatással vádolja az alezredesét

Több vezetőhöz is eljuthatott, hogy szexuális visszaéléssel vádolja beosztottja a Magyar Honvédség egyik budapesti egységének alezredesét – írja a Hvg.hu a honvédségi beosztott ügyészségen tett vallomása, illetve a birtokukba került levél alapján.

A lap most arról írt, hogy 2021 márciusban a nő jogi képviseletét ellátó ügyvédi iroda az új parancsnok, Ruszin-Szendi Romulusz elődjét, Korom Ferenc vezérezredest is értesítette a történtekről, és egyúttal azt kérték tőle, hogy az addigra feljelentést tett nőnek ne kelljen visszamennie ugyanahhoz az alakulathoz.

Fotó: Attila Kisbenedek / AFP

Mint arról korábban írtunk, a katonanő 2020 decembere óta próbált állítólag többször segítséget kérni a honvédségen belül, de senki nem segített neki.

A nő vallomása szerint kereste az ezred jogászát, majd a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot is, ami a belső elhárítást is végzi. Ott beszélt egy férfivel, aki azt mondta: „Beszélgetésünket nem hivatalosnak tekintette, jó tanácsként azt mondta, hogy ha nem tetszik itt, menjek át másik alakulathoz” – idézett a Hvg.hu a nő vallomásából.

A cikk szerint a honvédségnél húsz éve ott dolgozó, az ezredhez személyzeti ügyintézőként kerülő, férjezett nő nem mert ellentmondani felettesének, aki a nő szerint már két-három héttel az odaérkezése után közölte: szexuális aktust kíván létesíteni vele. A nő szerint, akire a lap csak Z.-ként hivatkozik, az alezredes nyilvánvalóvá tette, hogy nincs más választása.

Ezután több vezetővel is próbált kapcsolatba lépni, egy ízben pedig át is vezényelték egy másik zászlóaljhoz, de itt szintén az alezredes volt a főnöke. A lap szerint a nőt múlt heti cikkük megjelenése után arról értesítették: új helyet kap, a jövőben nem az alezredes lesz a főnöke. A szexuális zaklatás vádja miatt fegyelmi eljárás zajlik, és az ügyészség is nyomozást folytat alárendelt megsértésének vétsége és más bűncselekmény miatt, de utóbbi ügyben még nincs gyanúsított.

