Nem ment el senki a fővárosi parkolási ügyeket vizsgáló bizottság meghallgatására, pedig még Rogán Antalt is várták

Így nehéz a korrupciógyanús ügyek ellen küzdeni, dse a bizottság nem adja fel a munkát.

A hvg.hu cikke szerint hiába ült össze a járványhelyzet elmúltával a fővárosi közgyűlés korrupciógyanús ügyeket vizsgáló bizottsága, a parkolás ügyében nem jutottak előbbre (ez az egyik fő témája a bizottságnak, érdemes a 444 közel egyórás videóját megnézni hozzá), mert nem volt kit meghallgatni – ugyanis senki nem jött el a meghallgatásra azon tíz személy közül, akiket behívtak rá, még Rogán Antal miniszter sem.

A napirend szerint a főváros és a kerületi parkolási rendszerek elmúlt 25 éves működését és visszásságait vették volna górcső alá, ez a terv dugába dőlt.

"Bár a vizsgálóbizottság határozatképest volt, az ülés alig fél órát tartott, mert a parkolás-témában meghallgatásra hívott tíz érintett cégvezető és politikus közül egy sem jelent meg”

- mondta el a lapnak Havasi Gábor, a testület momentumos elnöke, aki hozzátette, ettől függetlenül a bizottság folytatja a parkolási anomáliák okainak és felelőseinek a feltárását, ráadásul több meghívott jelezte, hogy később áll a bizottság rendelkezésére.

Baranyi Krisztina, a témáért a bizottság felelős ferencvárosi polgármester a hvg.hu-nak úgy értékelte a helyzetet, hogy

„nehéz sikernek nevezni, ha a tíz meghívottból egy sem jött el”,

de szerinte "nem engedhetik el" a témát, mert

az évtizedek óta jelen lévő parkolási visszaélések tanulságait soha, senki nem vonta le, és éppen ideje lenne megtenni.

Baranyi szerint le kell bontani ezt a régóta működő és véleménye szerint sokaknak tetsző rendszert, helyette pedig egy átlátható, egységes és jól működő új rendszert kell bevezetni, amelyben

a parkolási díjak nem válnak magánpénzzé.

Azt is hozzátette, hogy nemcsak a cégek monopolhelyzetét, a politikai érintettséget, a túlárazásokat és a kerületenként eltérő árakat kell megszüntetni, hanem azt is el kell érni, hogy az új rendszer felhasználóbarát legyen és lehessen például bankkártyával fizetni.

A parkolási ügyben a hvg.hu felsorolása szerint a következőket hívta mega bizottság:

"Szeneczey Balázs volt főpolgármester-helyettest, Fürst György volt VI. kerületi alpolgármestert, a több kerületben hosszú ideig fizetős parkolást üzemeltető Centrum Kft. volt ügyvezetőjét, Kupper András Józsefet, a korábbi fővárosi Fidesz-frakcióvezető Kupper András nagybátyját, aki a fővárosi parkolás-üzemeltetésbe beágyazott Centrum-cég tulajdonosa és akit korábban parkolási témában 80 ezer rendbeli csalásért elítélt a bíróság, több kerületi parkolási cég egykori vezetőjét, továbbá Lakos Imre volt XI. kerületi alpolgármestert, Pokorni Zoltán XII. kerületi polgármestert, Rogán Antal jelenlegi minisztert, volt V. kerületi polgármestert, valamint Láng Zsolt volt II. kerületi és Bácskai János volt IX. kerületi polgármestert."

A cikk szerint Szeneczey, Láng és Hardi jelezte, hogy később állnak a bizottság rendelkezésére, Lakos Imre és Pokorni Zoltán pedig azt jelezte, hogy ők nem érzik érintettnek magukata témában.

Vannak még vizsgálni kívánt ügyek

Havasi Gábor elnök a lapnak elmondta, korlátozottak az eszközeik, így például nincs szankciója annak, ha valamely meghallgatni kívánt meghívott nem jön el a vizsgálóbizottság ülésére. Szerinte ezért is szükség lenne a parlamenti és önkormányzati vizsgálóbizottságra vonatkozó szabályozást megváltoztatni, hogy szélesebb jogosítványaik és jogköreik legyenek. A bizottság a járványhelyzet idején ülésezni nem tudott, de több ezer oldalra rúgó dokumentumokat szerzett be a témával kapcsolatban, melyek feldolgozása megkezdődött.

A bizottság következő ülésén a patkányirtás témáját veszi majd át (ide is többeket meghívtak, bár időpontja még nincs az ülésnek), majd pedig a BKK meghiúsult elektronikus jegyrendszer-beszerzését is vizsgálni fogják. Emellett az állatkerti félkész és durván megdrágult Biodóm-projektet, a 3-as metró szerelvényeinek orosz felújítását, a 4-es metró építése körüli korrupciógyanús eseteket is vizsgálni fogják. Utóbbiak kapcsán már rendőrségi nyomozások is indultak, a 4-es metró kapcsán az uniós cslaás elleni hivatal (OLAF) is lépett korábban, ők 167 milliárd forintnyi értéket is elérő csalás és hűtlen kezelés gyanúját állapította meg – a rendőrsg viszont bűncselekmény hiányában megszüntette az eljárást.

