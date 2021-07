Homofóbokat kinevető kórusművet hisz homoszexuális fenyegetésnek a kormánymédia

Az amerikai kórus szólistái halálos fenyegetéseket kaptak a videó miatt, az ügyben az FBI is nyomozásba kezdett.

A 444 cikke szerint a hirado.hu-n kiemelt téma volt csütörtökön az "Eljövünk a gyermekeitekért, megtérítjük őket!" – ígéri a meleg férfikórus" című cikk, amit aztán hamar, már csütörtök este átvett a Magyar Nemzet változatlan szöveggel, pénteken pedig már a Kisalföld is hozta.

Fotó: részlet a YouTube-videóból

A cikkben azt állítják, hogy a dal a San Francisco-i Meleg Férfikórus szerzeménye és arról szól, hogy a szülők bármennyire is tiltakoznak, nem tudják megvédeni a gyerekeiket az LMBTQ+ csoport "propagandájától".

A 444 cikke szerint viszont a szerzemény egyáltalán nem erről szól, hanem ennek körülbelül az ellenkezőjéről. A dallal azt az agresszív homofób álláspontot figurázzák ki, hogy a melegek olyan gyerekmolesztálók, akik a gyerekek között "toborozzák" a saját utánpótlásukat – ez a toposz a cikk szerint egészen 1977-re nyúlik vissza, amikor egy keresztény csoport ezzel és a "Mentsük meg gyermekeinket" szlogennel protestált a melegek egyenjogúsítása ellen Floridában.

Ezt gúnyolja ki tehát a San Francisco-i kórus, ami nemcsak a magyar homofóboknál csapta ki a biztosítékot, ugyanis a cikk szerint a kórussal éneklő szólisták halálos fenyegetéseket kaptak, ezért levették a videót a YouTube-ról. Az ügyben a helyi rendőrség és az FBI is nyomozni kezdett.

A 444 a cikkben az egyik versszakot és hevenyészett fordítását is közölte:

"We’ll convert your children / Happens bit by bit/ Quietly and subtly/ And you will barely notice it/ You can keep ’em from disco/ Warn about San Francisco/ Make ’em wear pleated pants, we don’t care/ We’ll convert your children/ We’ll make them tolerant and fair."

"Megtérítjük a gyerekeiteket / Apránként / Csendben és finoman / És észre sem veszitek / Eltilthatjátok őket a diszkótól / Óvhatjátok őket San Franciscótól / Adhattuk rájuk szövetnadrágot, minket nem érdekel / Megtérítjük a gyerekeiteket / Toleránssá és igazságossá tesszük őket."

