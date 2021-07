Más is látja őket? Kásler szerint ezrével jönnek vissza az egészségügyi dolgozók

Az emberi erőforrások minisztere szombati Facebook-videójában olyan kérdéseket érintett, mint az egészségügy helyzete és a potenciális negyedik hullám.



Fotó: Kásler Miklós/Facebook

Reális számítások szerint Magyarországon is megjelenik a járvány negyedik hulláma

– kezdte szombati videóját Kásler Miklós.

- folytatta a kissé összefüggéstelen monológot. Majd azt javasolta, főként a 60 év feletti lakosságnak, hogy gyorsan, még a 4. hullám beköszönte előtt vegyék fel az oltást, a magyar nemzet ugyanis abban a szerencsés helyzetben van, hogy ezt megtehetik. Majd azt is hozzátette, hogy egyetlen vakcina sem ad 100 százalékos védelmet.

A tegnapi Életközelben interjú teljes változatában arról is kérdezték a minisztert, hogy az egészségügyet érintő béremelések, valamint a különböző átszervezések hogyan hatnak az orvosok elvándorlására. Erre a következőket mondta:

Az ellenzék itt is jeleskedett, és ugyanolyan találtai biztossággal jósoltak, mint a legtöbb esetben. Azt jósolták, hogy ezrével hagyják el az egészségügyet a dolgozók, nővérek és orvosok is, most azt tapasztaljuk a számok nyelvén, hogy ezrével jönnek vissza. Hála Istennek jól döntenek.