Az OMSZ az időjárásról: Ez már kiérdemli a "brutális" jelzőt!

A tegnapi nap folyamán annyira brutális zivatarok voltak az ország nagy részén, hogy közel 300 esetben riasztották a tűzoltókat. Az OMSZ most elemezte a helyzetet.



Fotó: MTI/Mohai Balázs

Az OMSZ Facebook-oldalán elemezte a pénteki időjárást:

A várakozásoknak megfelelően* elég keményre sikerült a pénteki nap. A mért adatokból is jól látszik, hogy többfelé alakultak ki heves zivatarok, szupercellák, éjszaka pedig az Alföldön egy MKR (Mezoléptékű Konvektív Rendszer) is végigvonult. Kollégáink a következő napokban részletesebben is elemzik majd a helyzetet.

Hatalmas károkról, jégesőről, szélviharról kaptunk híreket! Továbbra is kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy mindenki vegye komolyan a veszélyjelzést