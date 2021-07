34 fokkal és zivatarokkal indul a hét

Kora délután lehet 34 fokos hőség is az országban, de emellett északon jöhetnek záporok és zivatarok is, de az országban máshol is lehet elszórtan csapadék.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint hétfőn az ország döntő részén többórás vagy sok napsütésre lehet számítani. Ugyanakkor északon gyakran lesz erőteljes a gomolyfelhő-képződés, az Északi-középhegységben és környékén több helyen valószínű zápor, zivatar. Másutt elszórt jelleggel várható csapadék, sőt a Dunántúl nyugati és déli megyéiben nem is valószínű. A szél csak zivatarok körül lehet átmenetileg erős vagy viharos. A hőmérséklet kora délután 27 és 34 fok között valószínű, a Tiszántúlon lesz a legmelegebb. Késő estére 18 és 25 fok közé hűl le a levegő.

A zivatarok veszélye miatt elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki a meteorológiai szolgálat Vas és Zala megyék kivételével az összes megyére. Hőség miatt másodfokú figyelmeztető előrejelzés van érvényben Csongrád-Csanád és Békés megyékben, elsőfokú a fyigyelmeztetés Baranya, Tolna, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megyékben.

Hétfő éjjelre a legtöbb helyen a gomolyfelhők feloszlanak, ugyanakkor a keleti, északkeleti megyékben erőteljes marad a gomolyfelhő-képződés, arrafelé záporok, zivatarok kialakulása várható. Ugyanakkor a zivatartevékenység reggelre lassanként ott is megszűnik. A szél zivatarok környezetét leszámítva többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul.

Kedden általában sok napsütés várható. Az ország északkeleti harmadán lehet erőteljesebb a gomolyfelhő-képződés. A nap második felében nyugat felől fátyolfelhők is érkezhetnek. Főleg az északkeleti területeken valószínű szórványosan zápor, zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a délkeleti szél. Zivatarban viharos lökések is lehetnek. Délutánra 32 és 37, az északkeleti tájakon 28 és 31 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Forrás: met.hu