Matolcsy György fia magánrepülővel jár Görögországba

Görögországba ugrott ki legutóbb. Amikor rájött, hogy lefotózták, letiltatta a gépet a radaroldalakról, de azt állítja, nincs semmilyen légi jármű a birtokában.

A 24.hu cikke szerint Matolcsy György jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám is szeret magánrepülővel utazgatni, legutóbb Görögországba utazáshoz használt egy Bombardier magánrepülőt.

A cikk szerint a T7-MNG lajstromjelű Challenger 601 típusú gép korábban a Klambt Medien Holding német médiacsoport tulajdonában volt, ám tavaly több felújítás után eladósorba került, áprilisban pedig Magyarországra tették át az állomáshelyét.

A szóban forgó gép esetében nehéz kideríteni, hogy ki is a tulajdonosa (ugyanez a helyzet a Mészáros Lőrinc által sokszor, Orbán Viktor miniszterelnök által néhányszor már igénybe vett osztrák lajstromú magánrepülővel, mert az osztrák üzemeltető pont olyan szolgáltatásokat árul, amivel a luxusjárműveket nem nagyon lehet a nevükhöz kötni hivatalosan). A San Marino-i lajstrommal repült gép Budapstre érkezése után azonnal átkerült az International Jet Management GmbH. üzemeltetésébe.

A 24.hu több hónapig figyelte cikkük állítása szerint, hogy ki használja sűrűn ezt a gépet, mert több forrásból is olyan jelzést kaptak, hogy Matolcsy György jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám és ismerősei szoktak rendre feltűnni a gép körül. Ezt a több hónapos megfigyelés be is bizonyította.

A cikk szerint bár Matolcsy Ádám nincs rajta a leggazdagabb magyarok listáján, azért így is elérik a milliárdok, "nem függetlenül az édesapja által irányított Magyar Nemzeti Bank tevékenységétől." Az utóbbi években egyre inkább kilőttek az érdekeltségébe sorolható cégek.

Matolcsy Ádám a 24.hu megkeresésére azt írta válaszában, hogy

semmilyen fajta konstrukcióban nincs a tulajdonában légi jármű,

viszont azt nem tagadta, hogy ne szokott volna haszálni ilyen járműveket. Magánjellegű útjairól azonban nem akart beszámolni, mert azok magánjellegűek.

A cikk szerint április óta a gép többször járt Olaszországban, Franciaországban, de leggyakrabban Görögország felé vette az irányt. Több esetben Matolcsy Ádám barátnőjének Instagram-fotói is illusztrálták azt, hogy merre jár épp a gép: az elmúlt hónapok legtöbbször visszatérő úticélja Míkonosz volt. A cikk szerint június közepén, miután a ferihegyi kisgépes terminálnál lefotózták Matolcsy Ádám és barátnője hazaérkezését, a tulajdonos letiltatta a repülőgépet az internetes radaroldalakról.

Májusban Matolcsy egyik barátja, Száraz István (akihez korábban többek között a vs.hu portál is tartozott) is igénybe vette a 24.hu szerint a gépet, a francia élelmiszerek importjával is foglalkozó férfi Párizsba repült a Bombardierrel.

A cikk szerint a 90-es évek elején gyártott busniess kategóriának megfelelő felszereltségű repülőgépen 9 személy számára van hely. A worldjettrading.com bejegyzése szerint az előző német tulaj több mint 1,1 millió dollárt, azaz mintegy 330 milliót költött a gép fejlesztésére. Az eladási ár nincs közzétéve, de a hasonló gépek árai alapján állapottól függően 1 és 3 millió dollár közötti vételárral lehet számolni a 24.hu szerint.

