Még csak hétfő van, de már Orbántól hangos a CNN

A CNN hétfői vezető anyaga nem másról szól, mint Orbán Viktorról és a Fudan Egyetemmel kapcsolatos kormányzati tervekről – szúrta ki a telex.hu.



A kínai Fudan Egyetem budapesti kampuszának megosztó tervéről és a választásra készülő ellenzékről írt a CNN hétfőn vezető anyagában – adta hírül a telex.hu. A lap azt pedzegeti, hogy Orbán Viktor keleti nyitásának újabb fejezete mozgósította az ellenzéket, amelynek legesélyesebb kormányfőjelöltjeként Karácsony Gergelyt jelölte meg a cikk.

Az egyesült ellenzék felsorolásába csak a főpolgármester került a Párbeszéd Magyarországgal, valamint a Jobbik – egykori szélsőjobbos pártként megjelölve – és a Momentum mint az új centrista formáció. Az MSZP és a DK tehát kimaradt az anyagból, amely az elmúlt 11 év tüntetéseire és ellenzéki mozgásaira is kitért, megemlítve a 2019-es önkormányzati választást, amelyen az összehangoltan dolgozó ellenzék eredményes volt.

A CNN a cikkében kitért a kormány homofób-LMBTQ-ellenes törvényére is, amelyről megkérdezték Krekó Pétert, a Political Capital vezetőjét. A lap kérdésére elmondta, a kormánypárt a melegeket és a pedofíliát összemosó törvényt elfogadása azt a célt is szolgálta, hogy megossza a Fudan egyetem budapesti campusának létrehozásását célzó tervre irányuló figyelmet, amely az ellenzéknek adott lendületet, egyúttal pedig az ellenzékben is réseket ütött.

Krekó mellett a Corvinus Egyetem oktatója, a Közép-európai Ázsia Kutató Központ alapítója is megszólalt. Matura Tamás Kína-szakértő szerint a Fudan Egyetem ugyan valóban a világ élvonalában van, ám budapesti megjelenése oktatókat szipkázhat el a magyar felsőoktatási intézményekből és elhelyezésével – a Diákváros nagy részének elfoglalásával – a diákok szálláslehetőségeit szűkíti.

Orbán régóta fejfájást okoz az EU-nak

– mondta Dermot Hodson, a London University politológus professzora, akit szintén meginterjúvoltak a témában. Szerinte a magyar kormányfő veszélyes kombinációt követ, amikor az EU ellen ágál, ugyanakkor benne is maradna a szövetségben. Hodson szerint kétséges, hogy a Fudan ügye a fővároson túl is hatna a 2022-es választásokon, így a brit politológus szerint Orbán újraválasztásának esélye érdemben nem változott.

