Az EU és az adófizetők pénzéből épül a többezer négyzetkilométeres, havanpusztai „Orbán-majorság”

A HVG és a hvg360.hu az eddig megjelent cikkei mellett egy dokumentumfilmet is készít a hatvanpusztai gigaépítkezésről.



Fotó: HVG Videó/YouTube

Bár a kormány igyekszik diszkréten kezelni az ügyet, a HVG és a hvg360.hu az elmúlt hetekben több cikkben, illetve egy közel félórás dokumentumfilmben mutatta be az Orbán-család hatvanpusztai építkezéseit, egy uradalom kialakulását. Ezek nyomán egyre több információ fut be a laphoz a fejlesztésekről, és kiderült az is, miként reagált oknyomozásukra a kormány. Most az új információkkal frissítették a hvg360.hu dokumentumfilmjét.

A filmhez eszközként képeket, korábbi drónvideókat, műholdfelvételeket és hozzáférhető dokumentumokat használtak, illetve néhány, háttérbeszélgetéseken felszedett információt. Ezekhez érkezett néhány friss és exkluzív videó, amelyek kisrepülőkből készültek az elmúlt hónapokban, illetve néhány forrás is megszólalt. Ezekkel egészítették ki az eddigi filmet:

Forrás: hvg.hu

Fotó: HVG Videó/YouTube