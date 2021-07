Karácsony Gergely csak kitakart dokumentumokat kapott a kormánytól a Fudan-beruházásról

A kormány nem köti nagyon senki orrára, hogy mire is akarnak 540 milliárdot elverni, hiába is kérte a közérdekű adatokat a főpolgármester.

A Népszava cikke szerint Karácsony Gergely budapesti főpolgármester közérdekű adatokat kért ki a kormánytól a Fudan egyetem beruházásáról, ám helyette olyan dokumentumokat kapott csak, amelyen szinte minden ki lett takarva.

Fotó: Facebook/Karácsony Gergely

„Íme, újabb szép példája annak, hogyan nézi le ez a kormány a magyarokat, miként kezeli saját hűbérbirtokaként ezt az országot, hogyan szolgálja ki lakájlelkülettel a kínai érdekeket a magyar családok terhére és kárára”

– írta meg Karácsony a Facebook-oldalán.

A bejegyzésében azt is írta, hogy arra lett volna kíváncsi, a kormány milyen alapon akar Kínától 540 milliárd forintos hitelt felvenni, amellyel minden magyar háztartást 200 ezer forinttal terhel meg és még az unokáink is fizetni fogják a hiteleket. Azért is kérte volna az adatokat, hogy kiderüljön, miért fontosabb a vidéki magyar fiatalok fővárosi kollégiumi helyzetét megoldó Diákváros-projektnél a kínaiak egyeteme. Ehelyett kapta meg a 40 oldalas, javarészt kitakart dokumentumot.

Utóbbiakról azt írta,

„a kormányváltás után minden letakart részt nyilvánosságra hozunk, feltárjuk ennek a káros és bűnös biznisznek minden elemét, miként azt is, milyen egyéb üzletekkel szolgálja ki az Orbán-kormány Kínát”.

A főpolgármester és az ellenzéki előválasztás egyik miniszterelnök-jelöltje hozzátette, hogy az Orbán-kormány suttyomban akarja eladósítani az országot, a magyar fiatalok helyett a kínai érdekeket akarják titokban szolgálni. Szerinte népszavazáson kell eldönteni, hogy Diákváros legyen-e inkább, vagy kínai egyetem, és mivel ez nem csak Budapest ügye, országos népszavazást kell kiírni erről.

Forrás: nepszava.hu