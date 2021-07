Még a Pfizer és a Moderna is a kukában végzi a kormány új bejelentése után

A kormány legújabb bejelentése alapján a háziorvosok személyesen is felkereshetik azokat a 60 év felettieket, akik még nem oltatták be magukat. Azonban ez a gyakorlatban nem ilyen egyszerű, hiszen akik már akarták, zömében megkapták az oltást, a többieket viszont győzködni kell ,amire sem kapacitás, sem hajlandóság nincs a háziorvosok részéről.

A HVG.hu háziorvosokat kérdezett a gyakorlatról:

“Múltkor bejött oltásra egy hölgy és kiderült, hogy a hatfős családból egyedül ő oltatja magát. Tudatosan nem engedik magukat oltani, akik eddig nem regisztráltak. Van, aki például azt mondja, hogy ha eddig megúszta, ezután is meg fogja. Ha én odamegyek és elkezdem erőltetni az oltást, az könnyen kontraproduktív lehet, egyből elkezdenek gyanúsítgatni, hogy kinek az érdekeit szolgálom, ez helyi szinten egészen máshogy néz ki, mint ahogy odafent elképzelik” – mondta az egyik egészségügyi dolgozó.

Fotó: AFP.hu

“Aki akarta, az már beoltatta magát, ha pedig nem, akkor erről személyesen sem fogom tudni meggyőzni” – ezt már egy észak-magyarországi kistelepülés háziorvosa mondta. Szerinte mióta védettségi igazolvány nélkül is lehet “teljes életet élni” rengetegen egyszerűen nem mennek el a megbeszélt oltási időpontra, sokan pedig a második oltást sem adatják be. Van azonban ennél nagyobb baj is.

“Múlt héten 6 ampullát rendeltem, de végül csak 3 ampullányit tudtam beadni, mert annyian visszamondták, vagy csak nem jöttek el. Háromampullányi Pfizer a kukában végezte” –

mondta. Nem csak ezt, de Modernát is dobtak már ki hasonló okokból: “A második körösökből öten eljöttek, a többiek nem. Velük nem tehettem meg, hogy nem bontom fel a vakcinát, így viszont a maradékot ki kellett dobni.” A háziorvos egyébként a környékbeli kollégáitól úgy értesült, hogy ez általános probléma, nem csak az ő praxisában küzdenek vele.

“Ember nem lesz, aki ezt megcsinálja, nem is értem, hogy gondolták. Mi még most is kapjuk az oltási listát, van, akit már nyolcadszorra hívunk, és még mindig visszautasítja az oltást. Képzelje el, ahogy átnyálazom a listát, hogy melyik 60 év feletti nem oltatta be magát eddig, már ez másfél óra. Aztán beülök a kocsiba, és végigautókázom a praxisomat, mindenhová bemegyek 20 percet beszélgetni, győzködni az oltatlanokat, mindezt úgy, hogy lassan másfél éve győzködjük őket, hogy hanyagoljuk az orvos-beteg találkozókat a vírus miatt” – ezt már egy Pest megyei praxist vezető háziorvos meséli. Náluk most az a gyakorlat, hogy csak azokat hívogatják, akik egyáltalán regisztráltak.

További esetek a HVG.hu cikkében olvashatóak.

Forrás: HVG.hu