A vihar kora reggel érte el a térséget.

A rövid ideig lecsapó jégesőről a 168 egyik olvasója fotót is készített. Ebből jól látszik, hogy a jég komoly károkat is tudott volna okozni az épületekben, de a helyiek eddig még nem számoltak be jelentősebb kárról.

