Orbán Viktor fontos bejelentésre készül az új szabályokkal kapcsolatban

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő tájékoztat a legfrissebb kormányzati döntésekről.



Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Magyarország az unióban az egyik legbiztonságosabb hely, az átoltottság tekintetében továbbra is a második helyen áll. A következő hetekben is mindent meg fog tenni a kormány, hogy minél többen felvegyék az oltást

– állította Gulyás Gergely a csütörtöki korányinfón.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte, a kormány továbbra is azt javasolja, hogy csak azok utazzanak külföldre, aki már megkapta mind a két oltását.

A harmadik oltás kérdésével is foglalkoztak a kormányülésen.

Pénteken Orbán Viktor miniszterelnök be fogja jelenteni az új szabályokat, amelyeket csütörtökön az operatív törzs is meg fog vitatni.

Szóba került az oltások kötelezővé tétele is, azonban a kormány úgy döntött, hogy ezt továbbra sem teszi kötelezővé, hiszen

mindenkinek alkotmányban előírt joga van arra, hogy eldönthesse be akarja-e oltatni magát.

Elmondta azt is, hogy jelenleg a 12-15 éves korosztályban vannak a legkevesebben beoltva, mindössze 12 százalékuk vették fel a vakcinát. Azonban mivel a delta variáns is inkább az időseket támadja, így a fiatalok esetében a megfertőződés kockázata kisebb. De a 50-60 évesek körében is vannak még akik nem vették fel az oltást, ezért igyekeznek őket is ösztönözni az oltás felvételére. Erről is tárgyal csütörtökön az operatív törzs.

Forrás: hirado.hu