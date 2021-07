Kormányközeli portálok Magyarország EU bírósági ügyéről: Brüsszel azt szeretné, hogy migránsokat engedjünk be

Egyre-másra jelennek meg cikkek, amelyek azt hirdetik: Brüsszel migránsokat akar betelepíteni Magyarországra.



Fotó: MTI/Rosta Tibor

Ahogyan arról beszámoltunk, a mai napon az MTI kiadott egy hírt, miszerint Magyarországot az uniós bíróság elé állítják, mégpedig a menekültügyi eljáráshoz való hozzáférés jogellenes korlátozása miatt.

Nem kellett sokáig várni a kormánymédia válaszára. Az olyan oldalakon, mint például az Origo és a Ripost, azonnal megjelent egy anyag, a következő címmel:

A cikk tartalma kissé kifordítva foglalkozik az uniós bíróság döntésével. A következőket írják benne:

Brüsszel a mai döntésével újra világossá tette: azt szeretné, hogy migránsokat engedjük be Magyarország területére azért, hogy az országban adják be a kérelmüket. Ez ma csak az országhatáron kívül, a magyar külképviseleteken lehetséges. Amennyiben eleget teszünk az Európai Bizottság kérésének a beengedett migránsok Magyarországon maradnak, nem fogják elhagyni az ország területét. Így tett az a jemeni erőszakoló is, aki fényes nappal támadt rá Budapesten egy nőre. Magyarország Kormánya ahogyan eddig is, megvédi a magyar embereket, akik nem akarják, hogy hazánk bevándorlóországgá váljon – írja közleményében a Kormányzati Tájékoztatási Központ