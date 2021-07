Megéri holnap lemenni a Balatonhoz? Ilyen időre számíthatunk pénteken

Ilyen a várható időjárás az ország területén péntek éjfélig.



Fotó: MTI/Varga György

A kontinensen alakuló légörvény előoldalán, a Kárpát-medencében is előfordultak heves zivatarok, amelyek péntek estig továbbra is kialakulhatnak, legnagyobb eséllyel a keleti és déli területeken.

Pénteken a nap első felében az éjszakai zivatarok maradványfelhőzetét leszámítva napos idő lesz, majd a déli óráktól előbb a keleti országrészben, később másutt is egyre több lesz a gomolyfelhő, amelyekből záporokra, zivatarokra is számítani lehet, helyenként felhőszakadás kíséretében. Estétől emellett a Dunántúlon tartós eső is előfordulhat. Legkisebb eséllyel az Északnyugat-Dunántúlon lehet csapadék.

Emellett időnként megélénkül az északi, északkeleti szél. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15, 22 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 28, 33 fok között valószínű.

Forrás: MTI

Fotó: MTI/Varga György